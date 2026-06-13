New York Knicks hacen historia: campeones de la NBA después de 53 años

Los New York Knicks lograron un histórico campeonato de la NBA. Consiguieron su tercer anillo, el primero desde 1973 tras vencer 94-90 a San Antonio Spurs en el Frost Bank Center para sentenciar la serie 4-1. Jalen Brunson fue clave en el título, al cerrar la noche con 45 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias, hecho que le valió para ser el Jugador Más Valioso.

Tal como sucedió el pasado miércoles, los Knicks vinieron de atrás para tener otra remontada. Tras el tercer cuarto del partido de este sábado, New York estaba abajo por siete puntos, pero en el cuarto periodo, el empate llegó cuando faltaban más de cuatro minutos para que finalizara el encuentro.

“Para nosotros, los partidos comienzan después de los 30 minutos. Arrancamos hoy media hora más tarde”, dijo Jalen Brunson.

Jalen Brunson finalizó con 45 puntos, clave para el título de New York Knicks Reuters

Los Spurs de San Antonio tomaron una ventaja de 10 puntos tras finalizar el primer cuarto 13-23, con Julian Champagnie como el mejor jugador en la duela con 8 puntos, seguido de Dylan Harper con 7 y Victor Wembanyama con 6. Por parte de los Knicks, Jalen Brunson terminó con 8 unidades y OG Anunoby con 5.

Los Knicks tomaron un nuevo impulso para el segundo cuarto, donde redujeron la desventaja a cinco puntos para terminar el periodo 37-42. Jalen Brunson siguió como el mejor jugador de New York al llegar a 16 unidades, mientras que Dylan Harper lo hizo para los Spurs con 11 puntos. Victor Wembanyama terminó con cinco rebotes. Conforme pasó el partido, el porcentaje de triples de los Knicks aumentó a un 36.8 por ciento.

Wembanyama sumó 19 puntos, 14 rebotes y 5 tapones Reuters

Para el tercer cuarto, los reservas de los Spurs de San Antonio fueron clave para conservar una ventaja de siete puntos, aunque Knicks hiló 10 puntos. Las defensivas jugaron un papel importante.

En el cuarto periodo, los Knicks empataron la pizarra 83-83 con más de cuatro minutos por disputarse. La presión de los nervios se apoderó de los jugadores del Spurs, quienes desaprovecharon varias oportunidades.

Jalen Brunson fue el Jugador Más Valioso AFP

Con 1:06 en la pizarra, Spurs igualó 88-88, pero el cierre estuvo dramático. Con 20 segundos, New York tenía una ventaja de cuatro puntos. Con 8.8”, Knicks se adelantó 93-90. Dylan Harper falló a la hora clave y un tiro libre selló el tercer anillo, después de más de medio siglo.

Wembanyama sumó 19 puntos, 14 rebotes y 5 tapones, pero no pudo evitar la derrota en las primeras Finales de su carrera.