"Nada que ver con los mexicanos": Nueva Caledonia da lección de humildad rumbo al Mundial 2026

El furor del Mundial 2026 ya se siente en México con la llegada de los equipos que disputarán el Repechaje Intercontinental de la FIFA. Mientras las potencias y los equipos sorpresa afinan sus últimos detalles tácticos, un combinado de Oceanía acaparó las miradas por una acción completamente ajena a la pelota. La modesta selección de Nueva Caledonia, que busca hacer historia y conseguir su anhelado boleto a la máxima justa del futbol, protagonizó un momento que dejó a muchos aficionados reflexionando sobre la actitud y la educación en el deporte de alto rendimiento. A veces, los equipos con menos reflectores terminan dando las lecciones más grandes.

Futbolistas de Nueva Caledonia entrenando en Guadalajara. Foto de FB: FedCalFoot

EL VIDEO VIRAL Y LA LECCIÓN DE HUMILDAD EN GUADALAJARA

A través de las plataformas digitales, un clip capturó el instante exacto en que los seleccionados oceánicos salían de su hotel de concentración en la ciudad de Guadalajara. Antes de subir al camión que los trasladaría a su entrenamiento en la moderna Academia AGA, propiedad de los Rojinegros del Atlas, ocurrió algo inusual. Cada uno de los jugadores y miembros del cuerpo técnico se tomó el tiempo de darle un cálido saludo de mano al conductor del autobús.

La sorpresa del chofer fue tan genuina que lanzó un comentario que duele un poco en el orgullo nacional, pero que nos ancla a una realidad innegable: “Nada que ver con los mexicanos, ¿verdad? Estos sí saludan”. Escuchar eso genera empatía con el trabajador y nos invita a cuestionar, con mucha honestidad, la distancia y frialdad que a veces envuelve a nuestras propias estrellas locales. Este noble gesto demostró que, sin importar la tensión que rodea a una eliminatoria tan crucial, la sencillez y los buenos modales siempre deben ir por delante.

LA PREPARACIÓN CONTRA JAMAICA Y EL SUEÑO DEL MUNDIAL 2026

Ya enfocados plenamente en el tema deportivo, el conjunto isleño trabajó intensamente este martes bajo las estrictas indicaciones de su técnico, Johan Sinader. Durante esta sesión de práctica matutina, los medios de comunicación solo lograron acceder por quince minutos. Las cámaras únicamente pudieron grabar la recta final del entrenamiento, ya que el estratega priorizó los ejercicios tácticos privados y ensayó la fase ofensiva sin balón para sorprender a su rival caribeño.

Nueva Caledonia en su práctica matutina. Foto de FB: FedCalFoot

El plantel se reporta casi en su totalidad, a la espera únicamente de su gran referente, el mediocampista Angelo Fulgini. El jugador del Al-Taawoun de la liga de Arabia Saudita reportará con el equipo hasta este miércoles, justo a tiempo para el reconocimiento oficial de la cancha del Estadio Guadalajara.

El partido decisivo frente a la escuadra de Jamaica se disputará este mismo jueves en punto de las 21:00 horas. El ganador de este duelo de matar o morir avanzará a la final del repechaje para enfrentarse a la República Democrática del Congo el próximo martes 31 de marzo en el mismo recinto tapatío, definiendo así un pase directo al Mundial 2026. Por otro lado, la llave opuesta pondrá frente a frente a Bolivia y Surinam; quien salga victorioso viajará a Monterrey para pelear por el último cupo frente a Irak. Definitivamente, los oceánicos llegaron a tierras mexicanas decididos a ganarse el respeto de la afición y su lugar en el torneo.