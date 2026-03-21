Nueva Caledonia: El equipo que dejó de ser invisible

Algo se movía en Nueva Caledonia que causaba resquemor. Este archipiélago ultramarino colonizado por Francia, se exasperó con una legislación en la que los franceses residentes podían acceder al voto, lo que fue visto como un abuso poniendo todo en el vértigo de una guerra civil.

Mientras eso pasaba, la Selección se sostenía en la eliminatoria de Oceanía. Nueva Caledonia está a las puertas del mundial y en Guadalajara buscará hacer historia pura para un país que se registró en la FIFA apenas en 2004.

Separada por el mar a 1,200 kilómetros de Australia, Nueva Caledonia fue la revelación en la eliminatoria de Oceanía, tal vez el lugar con más atraso futbolístico en el planeta.

Llegaron al último partido ante Nueva Zelanda para perder 3-0, no obstante se quedaron con el boleto al repechaje por encima de naciones como Fiji, Tahití o Islas Salomón.

La bondad del nuevo formato que da pie a 48 selecciones ha permitido a equipos como este, que parecen no tener identidad, pelear por un sitio en el Mundial.

Mientras el país llegaba a un acuerdo independentista con Francia, el técnico Johan Sidaner preparaba el histórico camino, “tengo chicos con un gran sentido colectivo, que dan pases precisos y tienen un verdadero don natural, es un placer entrenarlos”.

Repechaje histórico para Nueva Caledonia en territorio tapatío

La Selección de Nueva Caledonia estará en el repechaje mundialista en Guadalajara enfrentando a Jamaica, una prueba a fuego lento que demostrará si han avanzado. De ganar, deben jugar uno más ante República del Congo para llegar a la Copa Mundial.

Mi único sueño es llevar a los chicos lo más lejos posible, viajar a México, el lugar del Mundial, ya es una ganancia para nosotros, hemos cumplido con un objetivo, así que no hay nada más qué perder”, declaró el técnico Sidaner.

Nueva Caledonia es el país 150 de 210 selecciones en el ranking FIFA. De obtener su pase, será la de peor puntaje entre las 48 invitadas.

Pero su historia va más allá del repechaje. Nueva Caledonia es la joya del programa de desarrollo del futbol mundial de la FIFA y el que haya accedido a esta instancia es el orgullo de quienes le ayudaron como el heráldico y afamado entrenador francés, Arsene Wenger, quien hizo hitos con el Arsenal inglés muchos años.

Apenas en 2023, se inauguró la sede de la Federación de Caledonia y comenzaron a trabajar la infraestructura de canchas y oficinas. Por eso, al estallar la revuelta social por las legislaciones francesas para el voto, hubo mucho temor. Al final, Nueva Caledonia llegó a un acuerdo con el presidente Emmanuel Macron para ser un estado independiente dentro de la constitución francesa.

Es un acuerdo histórico y una apuesta a la confianza de dos pueblos que pueden convivir. Esto abre una página en las relaciones de Nueva Caledonia y Francia enfocadas a un futuro compartido”, dijo Macron el año pasado.

Jugadores de Nueva Caledonia combinan sus oficios con el futbol

Aunque colonizada por Francia, es poco el vestigio que tienen sus jugadores del futbol de ese país. Casi todos son amateurs y deben combinar otros oficios con el juego.

Nueva Caledonia fue seleccionada junto a otras 25 federaciones para el programa de desarrollo de talentos que lidera Arsene Wenger.

La idea es que tengan un jefe de desarrollo por dos años, en Nueva Caledonia se empezó en 2022 y se clasificó al Mundial Sub 17 y luego el Mundial Sub 20 del año pasado en Chile con este sistema. Además se inició con el futbol para niñas. Creemos en la FIFA que todo talento merece una oportunidad”, mencionó el mítico entrenador francés.

El sistema es coherente. Los chicos entre 12 y 16 años entrenan bajo estándares internacionales recibiendo entre cinco y siete sesiones semanales.

Entonces bien, la Selección de Caledonia, apodados como Les Cagous (Kagús, aves endémicas de la isla) tiene a jugadores de experiencia con nuevos talentos. El más veterano es de 37 años y juega de extremo ofensivo por izquierda, es Georges Gope-Fenepej, que pasó por equipos de Francia, y el más sobresaliente tiene 25 años, juega en Israel y tiene de nombre de pila Jekob Jeno.

Varios han certificado su talento en ligas extranjeras, porque en su país la liga es semiprofesional y con tan sólo 10 equipos. Como suele suceder en países de desarrollo, trabajan por las mañanas y por las noches entrenan para, los fines de semana, jugar con su equipo. Por ejemplo, el goleador Germain Haewegene es coach paralímpico de atletas con debilidad visual, mientras otros atienden en supermercados o pescaderías, así funciona el futbol en un país que intenta ser mundialista.

*mcam