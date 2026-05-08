Pachuca será sede de las Finales de Concacaf W

Pachuca volverá a colocarse bajo los reflectores internacionales luego de que Concacaf confirmó que las Finales de la Copa de Campeones Concacaf W 2025/26 se disputarán del 20 al 23 de mayo en el Estadio Hidalgo, casa de las Tuzas.

El anuncio convierte a la ciudad hidalguense en el epicentro del futbol femenil de clubes en la región, ya que además del título continental estará en juego el pase a competencias mundialistas organizadas por FIFA.

Pachuca Femenil buscará aprovechar su condición de local cuando dispute las semifinales frente al Washington Spirit de la NWSL, mientras que la otra llave enfrentará al América Femenil contra el NJ/NY Gotham FC.

Los enfrentamientos quedaron definidos tras la fase de grupos del torneo, en la que participaron clubes de México, Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, El Salvador y Panamá.

La edición 2025/26 será además la última bajo el formato actual. El torneo todavía se juega con una fase de grupos de 10 equipos divididos en dos sectores, con partidos disputados entre agosto y octubre.

Sin embargo, Concacaf anunció también una transformación total para el campeonato a partir de 2027, buscando aumentar la competitividad y darle mayor relevancia a cada encuentro.

El nuevo formato contará con 11 clubes y eliminará la fase de grupos para adoptar un sistema completamente de eliminación directa.

La competencia arrancará con una ronda preliminar a partido único, seguida de cuartos de final y semifinales en series de ida y vuelta, mientras que la final será a un solo partido en la cancha del club con mejor desempeño en rondas previas.

“Este nuevo formato representa un importante paso adelante para el futbol femenino de clubes en Concacaf”, aseguró Victor Montagliani, presidente de Concacaf y vicepresidente de FIFA.

“Al aumentar la importancia de cada partido, reducir los intervalos en el calendario y ofrecer un flujo competitivo más consistente, estamos fortaleciendo la experiencia general para clubes, jugadoras y aficionados”, añadió el dirigente.

Además del prestigio regional, la competencia tendrá un peso todavía mayor rumbo a los nuevos torneos globales de clubes organizados por FIFA.

Concacaf recibió 2.5 cupos para la futura Copa Mundial Femenina de Clubes de la FIFA, cuya primera edición está programada para 2028. Las plazas serán repartidas entre las campeonas de las ediciones 2024/25, 2025/26 y 2027.

El campeón de las Finales de la Copa de Campeones Concacaf W 2025/26 también obtendrá su boleto a la Copa de Campeones Femenina de la FIFA 2027.

Con ello, Pachuca no solo albergará el torneo femenil más importante de la región, también será escenario de una competencia que abrirá la puerta al escenario mundial de clubes.