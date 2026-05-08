Ya hay fecha para conocer al rival de los 49ers en México

La NFL ya tiene fecha para uno de los momentos más esperados por sus aficionados. La liga anunció que el próximo jueves 14 de mayo revelará oficialmente el calendario completo de la temporada 2026, incluyendo horarios, partidos estelares y la distribución de encuentros internacionales.

La presentación del calendario comenzará a las 20 horas ET, es decir, 18 horas tiempo de la Ciudad de México, y podrá seguirse en vivo a través de NFL Network, ESPN2, la aplicación de ESPN y NFL+.

Como suele ocurrir cada año, algunos de los partidos más atractivos serán adelantados por los socios de transmisión de la liga durante los días previos al anuncio oficial, calentando el ambiente rumbo al arranque de la nueva campaña.

Pero antes del calendario completo, la NFL dará a conocer otro de los temas que más expectativa genera: los partidos internacionales restantes para la temporada 2026. El anuncio se realizará el miércoles 13 de mayo durante el programa Good Morning Football de NFL Network.

La liga confirmó que la temporada 2026 contará con 9 partidos internacionales, una cifra récord, distribuidos en 4 continentes, 7 países y 8 estadios distintos.

Entre las sedes destacan nuevamente Londres, con tres encuentros, además de ciudades que continúan consolidándose como mercados importantes para la NFL, como Madrid, Munich, París, Río de Janeiro, Melbourne y la Ciudad de México.

En el caso de México, el partido se disputará en el Estadio Banorte, inmueble que recientemente reabrió sus puertas tras su proceso de remodelación rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Hasta ahora, la NFL únicamente confirmó dos encuentros internacionales. El primero será el choque entre los San Francisco 49ers y Los Angeles Rams en el Melbourne Cricket Ground de Australia, programado para el próximo 10 de septiembre en la Semana 1 de la temporada.

El segundo duelo confirmado será el que enfrente a los Baltimore Ravens contra los Dallas Cowboys en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil.

Mientras tanto, sigue creciendo la expectativa sobre el partido que se jugará en la capital mexicana. La NFL ya anunció que los 49ers serán el equipo local en el Estadio Banorte, aunque todavía no se confirma oficialmente al rival.

Sin embargo, en las últimas semanas han tomado fuerza los rumores que colocan a los Miami Dolphins como el posible adversario de San Francisco para el regreso de la NFL a México.

La revelación del calendario también servirá para conocer la distribución de juegos estelares en horarios nocturnos, además de los tradicionales encuentros de Thanksgiving, Navidad y los partidos internacionales que marcarán una nueva expansión global para la liga más poderosa del futbol americano.