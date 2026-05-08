Knicks dejan contra las cuerdas a 76ers y acarician la Final del Este

Los New York Knicks volvieron a imponer condiciones en la serie y quedaron a un paso de instalarse en la Final de la Conferencia Este tras derrotar 109-94 a los Philadelphia 76ers en un Madison Square Garden completamente encendido.

El líder de la noche fue nuevamente Jalen Brunson, quien firmó 33 puntos y apareció en los momentos más importantes del encuentro con canastas decisivas en el cierre del partido para terminar de inclinar la balanza a favor del conjunto neoyorquino.

Con el triunfo, los Knicks tomaron ventaja de 3-0 en la serie y ahora tienen la posibilidad de liquidar la eliminatoria el próximo domingo en Filadelfia.

La ofensiva de Nueva York volvió a mostrar profundidad y equilibrio. Mikal Bridges aportó 23 puntos, mientras que Josh Hart colaboró con un doble-doble de 12 unidades y 11 rebotes en otra actuación sólida del grupo dirigido por el entrenador Mike Brown, quien en su primera temporada al frente del equipo tiene a los Knicks muy cerca de repetir presencia en una final de conferencia.

El cierre del encuentro terminó siendo una demostración de la fortaleza colectiva de los llamados “Nova Knicks”, nombre con el que se conoce al núcleo conformado por jugadores surgidos de Villanova, universidad cuyas banderas de campeonato de 2016 y 2018 colgaban sobre la duela durante el encuentro.

Después de llegar al último cuarto con una ventaja corta de apenas cuatro puntos, los Knicks aceleraron en el momento clave y terminaron por quebrar la resistencia de unos 76ers que jamás encontraron respuestas defensivas para contener a Brunson y compañía.

Además, Nueva York ni siquiera tuvo que exigir el regreso de OG Anunoby, quien continúa fuera por una distensión en el tendón de la corva derecho. El alero ha sido una pieza importante durante la postemporada al promediar 21.4 puntos por partido, pero los Knicks han logrado mantener el control de la serie aun sin él.

Por parte de Philadelphia, el regreso de Joel Embiid no fue suficiente para cambiar el rumbo de la eliminatoria. El camerunés terminó con 18 puntos luego de perderse el segundo partido por molestias en el tobillo y la cadera derecha.

Kelly Oubre Jr. lideró ofensivamente a los Sixers con 22 unidades, mientras que Tyrese Maxey agregó 17 puntos en una noche complicada para el conjunto visitante.

La situación ahora luce crítica para Philadelphia. Los 76ers están obligados a ganar cuatro partidos consecutivos, incluidos dos encuentros en Nueva York, para evitar la eliminación, una misión que luce cuesta arriba incluso con Embiid nuevamente disponible.