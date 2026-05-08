Pitcher mexicano de los Padres es deportado tras delito grave

Humberto Cruz, uno de los prospectos más importantes de los Padres de San Diego, se declaró culpable en un caso federal relacionado con una operación de tráfico de migrantes en el sur de Arizona, de acuerdo con documentos judiciales revelados por The Athletic.

El lanzador mexicano de 19 años, considerado una de las principales joyas de pitcheo de la organización, admitió en noviembre pasado el delito menor federal de ser cómplice después del ingreso indebido de personas a Estados Unidos. Como parte del acuerdo alcanzado con las autoridades, su salida del país prácticamente quedó definida.

Fuentes citadas por el medio estadounidense señalaron que el pitcher se autodeportó a México y confirmaron que el acusado identificado como Humberto Federico Cruz Guajardo corresponde al jugador que los Padres firmaron en febrero de 2024 por un bono de 750 mil dólares.

Originario de Monterrey, Cruz estaba considerado entre los cinco mejores prospectos de la organización por diversas publicaciones especializadas, incluso después de someterse a una cirugía en el codo el pasado septiembre, situación que ya apuntaba a dejarlo fuera durante toda la temporada 2026.

Ni los abogados del pelotero ni sus representantes realizaron comentarios sobre el caso. Por su parte, los Padres de San Diego tampoco emitieron postura adicional, aunque compartieron un comunicado firmado por el propio jugador.

“Quiero expresar mi sincero arrepentimiento por una reciente falla de juicio que ha causado decepción a muchas personas que respeto profundamente”, expresó Cruz en el mensaje difundido por la organización.

Entiendo que mis acciones estuvieron por debajo de los estándares esperados de mí como profesional y como representante de esta organización. Asumo la responsabilidad de mi conducta y reconozco el impacto que esto tuvo en mis compañeros, el club y quienes nos apoyan”, añadió el derecho mexicano.

Cruz también ofreció disculpas a sus compañeros, entrenadores y aficionados, asegurando que buscará aprender de lo ocurrido y reconstruir la confianza a través de sus acciones.

Estoy comprometido a reflexionar sobre este momento, aprender de él y tomar los pasos apropiados para seguir adelante de manera positiva y responsable”, agregó.

El caso representa un duro golpe para una de las promesas más importantes del beisbol mexicano rumbo al futuro, luego de que su ascenso dentro del sistema de sucursales de San Diego había llamado la atención por la calidad de su recta y el potencial de desarrollo que mostraba desde su llegada al profesionalismo.