Búsqueda de Mariana se prologan por tercer día en el Gran Canal

Desde hace tres días, elementos del Ejército, Protección Civil del Estado de México y cuerpos de emergencias de Atizapán y Nextlalpan trabajan para buscar a Mariana de 11 años, quien cayó en el Gran Canal, cuando jugaba con su hermano y unos amigos; sin embargo, las labores de rescate se han dificultado, debido a que el canal está lleno de basura.

Sandra Ángeles, prima de Mariana, explicó que el pasado 5 de mayo la menor, en compañía de su hermano y unos amiguitos, salió a jugar y por curiosidad se aproximó a la orilla del Gran Canal.

Fue el martes, aproximadamente a las 5 de la tarde, salió a jugar con sus amiguitos y con su hermanito salieron de su casa, su papá falleció hace un año y su mamá se tiene que quedar a trabajar, entonces ellos salieron, se les hizo fácil venir jugar y la niña por curiosidad se asomó, le ganó el peso y resbaló”.

Foto: Especial

Una vez en el agua, todavía la menor pidió a sus compañeros de juego que fueran a buscar ayuda.

Entonces su hermanito y los otros niños salieron a buscar ayuda, su hermano platica que ella se agarró de una rama, pero se partió y ya no fue posible que se agarrara entonces le dijo ‘vayan a buscar ayuda’, el cuerpo se fue hundiendo y ya cuando ellos bajaron, la niña ya se había ahogado”.

Inicialmente vecinos empezaron con la búsqueda, después autoridades con drones y lanchas se han dado a la tarea de buscar el cuerpo de Mariana en el Gran Canal.

Foto: Especial

Pero la cantidad de basura dificulta las labores, pues el Gran Canal corre desde la Ciudad de México hasta Hidalgo.

Se realizan búsquedas y rastreos al interior del canal de aguas negras, también se remueve la basura para poder ingresar más, por la densidad de la basura estamos calculando tres metros de altura del canal, más un metro de altura, tenemos que hacer el retiro de esa basura para continuar con la búsqueda del cuerpo de la menor”, añadió Miguel Ángel Román, subdirector de Bomberos de Atizapán.

Las labores de búsqueda son suspendidas por las noches debido a lo difícil de la zona, por lo que se contempla que continúen este viernes.

*DRR*