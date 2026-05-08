El vacío de justicia: cuando Washington dicta la sentencia

La Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, presentada por la Casa Blanca, no debe leerse como un documento burocrático más. Es, en los hechos, una notificación política: Washington ya no mira a México sólo como socio incómodo, sino como territorio donde el Estado de derecho parece demasiado frágil para contener al crimen organizado. Para el ciudadano mexicano, atrapado entre la violencia cotidiana y la retórica oficial de la soberanía, el mensaje es brutal: cuando un país deja vacante la justicia, otro termina reclamando el derecho de dictar sentencia.

La amenaza dejó de ser metáfora. Donald Trump presumió que los ataques contra supuestas narcolanchas redujeron drásticamente el tráfico marítimo y anunció el inicio de una fase terrestre mucho más sencilla. Su frase contra México fue un ultimátum: si Morena no hace el trabajo, lo harán ellos. No se trata ya de cooperación bilateral ni de intercambio de inteligencia, sino de una doctrina de presión que convierte a los cárteles en objetivo antiterrorista y a nuestra debilidad institucional en pretexto operativo.

El problema de fondo, sin embargo, no nace en Washington. Nace en México. La designación de cárteles como organizaciones terroristas extranjeras da a Estados Unidos herramientas financieras, penales y diplomáticas de enorme alcance; pero esa agresividad sólo encuentra legitimidad pública porque el oficialismo rompió la justicia, la politizó y hoy la aplica selectivamente.

Un país con fiscalías creíbles y jueces independientes podría responder con autoridad. Un país donde las investigaciones se administran según la lealtad partidista queda condenado a defenderse con discursos.

Ahí está el contraste que más daño hace. Frente a los señalamientos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y otros funcionarios, el oficialismo invoca prudencia, debido proceso y soberanía. Frente a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, Morena exige juicio político y la acusa de traición a la patria por el caso de los agentes estadunidenses.

La vara no mide justicia: mide conveniencia. Y esa doble moral es dinamita diplomática. A los ojos de Washington y de la mayoría de los ciudadanos, México no castiga delitos; protege aliados y persigue adversarios.

La reforma al Poder Judicial confirma la sospecha. La elección popular de juzgadores para 2028, ahora aceptada por organizaciones no gubernamentales que la impugnaron internacionalmente, será una subasta de togas. Dejar en el cargo a quienes permanecen es lo más viable; no acomodarse a una validación de facto. La OEA dijo que se compraron candidaturas.

En territorios donde el cártel decide quién cobra, quién abre, quién calla y quién muere, pensar que no intentará decidir quién juzga es una ingenuidad peligrosa. La elección judicial es una provocación directa a Trump y un nuevo agravio a los mexicanos. Hoy no hay garantías suficientes para la inversión, para el comercio ni para la coexistencia jurídica que exige el T-MEC.

El costo lo pagará el ciudadano de a pie: con aranceles, incertidumbre, pérdida de empleos, una moneda golpeada y más miedo en las calles. La soberanía no se defiende con arengas ni desfiles militares; se defiende con ministerios públicos que investigan, jueces que no se venden y gobiernos que no protegen a los suyos cuando hay acusaciones graves. Morena enfrenta ahí su mayor riesgo electoral: no en la crítica de la oposición, sino en el bolsillo y en el hartazgo de una clase media que ya no cree en la épica oficial.

Rechazar tropas extranjeras es correcto; pero resulta insuficiente cuando el oficialismo ha dejado a comunidades enteras bajo extorsión, desapariciones y asesinatos. Para las madres buscadoras, los comerciantes amenazados y las familias desplazadas, la palabra soberanía suena hueca si el gobierno que la pronuncia está aliado con el crimen.

Washington lo hará a su manera: con drones, sanciones y fuerza. Y no se prevén mexicanos aventándose al vacío.