Henry Martín ya está listo para jugar 90 minutos; respalda a Patricio Salas

Henry Martín aseguró que está listo para disputar los 90 minutos del juego de vuelta de los Cuartos de Final contra Pumas, serie que llega empatada 3-3 y en la que América necesita ganar por cualquier marcador para avanzar a semifinales del Clausura 2026.

El delantero azulcrema explicó que finalmente volvió a sentirse pleno físicamente después de varios meses complicados por las lesiones, situación que incluso terminó afectándolo emocionalmente y en confianza dentro de la cancha.

“Pasar tanto tiempo lesionado definitivamente te roba muchas cosas, te roba energía, te roba sobre todo confianza, te roba estabilidad emocional, física y eso es lo que a mí me sucedió”, comentó.

A pesar de ello, aseguró que poco a poco volvió a recuperar sensaciones positivas, especialmente después del partido anterior, en el que volvió a sentirse cómodo dentro del terreno de juego.

“El partido pasado me sentí diferente. Claramente fue la diferencia del gol”, expresó el atacante americanista.

Además, detalló que la semana larga de trabajo ayudó a mejorar físicamente y recuperar ritmo futbolístico.

“Esta semana afortunadamente tuvimos semanas largas y a mí me ayudó mucho eso. Me ayudó a estar más cómodo, mejor con la pelota y hoy me siento muy bien”, señaló.

Por ello, Henry Martín dejó claro que está preparado para responderle a André Jardine en cualquier escenario, incluso iniciando el partido y disputando todo el encuentro.

“Ya estoy trabajando con el equipo parejo, ya estoy listo para lo que André necesite”, afirmó.

Sin embargo, el capitán americanista también aprovechó para respaldar públicamente a Patricio Salas, quien asumió la responsabilidad ofensiva durante su ausencia y logró consolidarse dentro del equipo.

“No te sientas obligado ni nada que tengo que iniciar. Pato está haciendo muy bien las cosas y hay que respetar eso también”, comentó.

Henry Martín destacó el esfuerzo del joven delantero y aseguró que respondió en un momento importante para el club.

“Él trabajó mucho, se hizo cargo del centro delantero cuando no había nadie para apoyar y lo está haciendo muy bien”, explicó.

Incluso reconoció que el crecimiento mostrado por Patricio Salas lo tiene contento tanto a nivel personal como dentro del grupo.

“Sabemos que tiene muchas capacidades, es un gran jugador y va a tener mucho futuro por delante”, dijo.

Finalmente, el atacante aseguró que existe una competencia sana dentro del plantel y dejó claro que lo más importante es que el equipo consiga avanzar a semifinales.

“Mientras el equipo gane, nosotros somos felices”, concluyó Henry Martín.