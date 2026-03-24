DT de Portugal elogia a Gilberto Mora y coloca a México como contendiente del Mundial 2026

La Selección de Portugal se alista para su partido ante México en lo que será la fiesta de la reinauguración del Estadio Azteca y, aunque el cuadro luso no contará con varias de sus estrellas como Cristiano Ronaldo será una prueba exigente para un equipo que, según Roberto Martínez, entrenador del cuadro europeo, puede aprovechar el factor de ser locales para llegar lejos en el Mundial 2026.

Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, lanzó un mensaje señalando que el representativo mexicano podría ser considerado como contendiente del Mundial 2026 gracias al "factor casa".

En entrevista para TUDN, el estratega español fue tajante al analizar el peso histórico y geográfico de México. “México siempre es una selección que utilizan muy bien el factor de jugar en casa. Cuando analizas a México en los mundiales, no salen de la fase de grupos, pero en los dos mundiales que han jugado en México llegan a los cuartos de final”, recordó Martínez, haciendo alusión a lo sucedido en los mundiales de 1970 y 1986.

Para el técnico luso, visitar el renovado inmueble capitalino este 28 de marzo es el ensayo perfecto para medir el potencial de Portugal. “Estamos hablando de una selección que en el Azteca, en casa, tiene que ser una de las candidatas”, afirmó, añadiendo que jugar ahí “es la mejor preparación para el Mundial; el Azteca es un estadio que es una referencia dentro de los mundiales”.

Además de lo táctico, Martínez se rindió ante la incondicionalidad de la grada mexicana, a la cual ha seguido de cerca en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. “Siempre me ha impresionado el nivel de aficionados... es una selección grande”, sentenció.

El respeto por el "Vasco" Aguirre y el ojo sobre Gilberto Mora

La admiración de Martínez no se limita al entorno, sino que se extiende al banquillo y a las nuevas generaciones. El timonel de Portugal mostró respeto por Javier Aguirre a quien conoce de LaLiga.

"El profe Aguirre es una persona que admiro muchísimo y lo que hizo en su carrera en España. Con seguridad sus equipos siempre están muy bien organizados, tienen muy buen patrón de juego y son muy competitivos", explicó Martínez.

Por otro lado, aunque no figura en la lista actual, Roberto Martínez sorprendió al revelar que tiene bajo la lupa a la joya del fútbol mexicano, Gilberto Mora, tras seguirlo en el pasado Mundial Sub-20.

“Me alegra mucho ver talento como Mora, que pueda tener un papel en la selección. Le vi mucho en el Mundial Sub-20... me sorprendió mucho”.