MITO

“La sed es una señal confiable de que necesitas agua”.

No sólo en ésta época de calor, sino siempre, hombres y mujeres, niños y adultos, bebemos agua; sin embargo, hay quienes afirman que, si no hay sed, no se necesita agua.

CONSECUENCIA

La época de calor hace que más personas de deshidraten sin darse cuenta y puede tener consecuencias funestas; como ejemplo, en los primeros tres meses de 2026, en el país se han registrado 102 casos de deshidratación de los 112 casos reportados en la presente temporada. Éste no es un fenómeno limitado a la época de calor, de hecho, numerosos estudios informan que 75% de los adultos en Estados Unidos sufren de deshidratación crónica, consumiendo sólo 2.5 tazas de agua al día.

REALIDAD

Aunque la sed es una señal útil, es más bien una luz de advertencia tardía que un indicador en tiempo real de lo que está sucediendo en ese momento. Cuando sientes sed, ya estás un poco atrasado en cuanto a la hidratación.

Esto es especialmente cierto en el caso de los adultos mayores, ya que su mecanismo de sed se vuelve menos sensible con la edad, lo que aumenta el riesgo de deshidratación.

A cualquier edad, incluso una ligera disminución de la hidratación, como una pérdida de 1% a 2 % del agua corporal, puede afectar el rendimiento físico y cognitivo.

Un estudio realizado con estudiantes universitarios varones reveló que una deshidratación leve tenía efectos adversos en sus niveles de vigor (es decir, energía), estado de ánimo, memoria a corto plazo y atención; afortunadamente, la rehidratación mejoró rápidamente su fatiga, estado de ánimo, tiempo de reacción y capacidad de razonamiento.

La protección contra la deshidratación es de suma importancia en todas las épocas de la vida, pero en especial en la infancia y en la vejez.

Los lamentables casos que hemos conocido de niños que, por estar abandonados unas horas en un automóvil pierden la vida, confirman la necesidad de que todos, en especial los niños y adolescentes, tengan una hidratación adecuada.

Una buena solución para los niños y adolescentes es que lleven a la escuela o a donde vayan una botella con agua para poder hidratase adecuadamente. Y, en el caso de los individuos con muchos años (los Queridos Viejos), en especial si están recluidos en sus casas, es importante vigilar su hidratación, porque los olvidos, la desorientación y la falta de memoria pueden ser signos que merecen atención inmediata.