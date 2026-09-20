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Atlético de Madrid vs Real Madrid: EN VIVO, minuto a minuto, goles y resultado del derbi

Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan en una nueva edición del derbi madrileño en LaLiga. Sigue aquí el minuto a minuto, los goles, las jugadas y el resultado del partido

Por: Édgar Berrios

Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentán en la Jornada 7 de la liga de España
Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentán en la Jornada 7 de la liga de EspañaEspecial
Atleti escudo
Atlético de Madrid
00
Real Madrid
Escudo Real Madrid
primer tiempo
35'

Tarjeta amarilla para Marc Pubill del Atlético de Madrid

31' 

Jugada de peligro del Atlético de Madrid que el portero Thibaut Courtois controló para evitar que se rompa el empate a ceros en el encuentro

25'Pese al empate 0-0 el ambiente en las gradas es bueno
Los aficionados se encuentran disfrutando el duelo en el estadio Metropolitano
Los aficionados se encuentran disfrutando el duelo en el estadio MetropolitanoREUTERS
21'

Giuliano Simeone remató dentro del área y el balón se fue por un costado de la portería Del Real Madrid

15'Encuentro disputado entre Atlético y Real Madrid
Los jugadores del Atlético de Madrid y el Real Madrid viven el partido de manera intensa
Los jugadores del Atlético de Madrid y el Real Madrid viven el partido de manera intensaREUTERS
8'

Los equipos intentan, pero no pueden hacerse daño

5'

Tarjeta amarilla para el técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone

0'

Comenzó el partido

07:55 Hrs

Los equipos calientan en el estadio Metropolitano y afinan detalles para el arranque del juego.

Soccer Football - LaLiga - Atletico Madrid v Real Madrid - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - September 20, 2026 Atletico Madrid's Lee Kang-in during the warm up before the match REUTERS/Juan Barbosa
.REUTERS
07:54 HrsAlineación Atlético de Madrid
07:53 HrsAlineación Real Madrid

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