Atlético de Madrid vs Real Madrid: EN VIVO, minuto a minuto, goles y resultado del derbi
Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan en una nueva edición del derbi madrileño en LaLiga. Sigue aquí el minuto a minuto, los goles, las jugadas y el resultado del partido
Atlético de Madrid
00
Real Madrid
primer tiempo
35'
Tarjeta amarilla para Marc Pubill del Atlético de Madrid
31'
Jugada de peligro del Atlético de Madrid que el portero Thibaut Courtois controló para evitar que se rompa el empate a ceros en el encuentro
25'Pese al empate 0-0 el ambiente en las gradas es bueno
21'
Giuliano Simeone remató dentro del área y el balón se fue por un costado de la portería Del Real Madrid
15'Encuentro disputado entre Atlético y Real Madrid
8'
Los equipos intentan, pero no pueden hacerse daño
5'
Tarjeta amarilla para el técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone
0'
Comenzó el partido
07:55 Hrs
Los equipos calientan en el estadio Metropolitano y afinan detalles para el arranque del juego.
07:54 HrsAlineación Atlético de Madrid
07:53 HrsAlineación Real Madrid