¿Por qué no jugó Raúl Jiménez? Los Wolves ganan el derbi y Peixoto explica ausencia del mexicano

El Wolverhampton no echó de menos al atacante mexicano Raúl Jiménez tras vencer 1-0 al West Bromwich Albion en la EFL Championship. El delantero quedó fuera de la convocatoria para el encuentro de la segunda división inglesa debido a una molestia física que también le impidió integrarse a la primera llamada de Rafael Márquez con la Selección Mexicana.

El reporte de César Peixoto sobre la lesión de Raúl Jiménez

La baja del 'Lobo de Tepeji' ocurrió a mitad de semana durante el partido de la Carabao Cup frente al Everton. En ese compromiso, Jiménez sintió una molestia en la rodilla izquierda que le impidió continuar y lo obligó a abandonar la cancha en la primera parte.

A pesar de la alarma inicial entre la afición mexicana, el director técnico del equipo, el portugués César Peixoto, transmitió tranquilidad. El estratega explicó que las evaluaciones médicas descartaron un problema grave, confirmando que no hay daño estructural ni compromiso en los ligamentos de la articulación.

Su lesión no es tan grave como temíamos al principio. Creo que es una lesión bastante sencilla y espero que vuelva pronto, así que son buenas noticias para nosotros. Esperaba que pudiera jugar, pero no es posible. No miento ni juego con la mente de nadie: al cien por cien, no jugará”, señaló César Peixoto sobre el estado de Jiménez.

Por precaución, el cuerpo técnico prefirió priorizar su recuperación total y descartarlo para el duelo dominical, otorgando la titularidad al delantero Adam Armstrong.

La Fecha FIFA: El aliado perfecto para la recuperación de Raúl Jiménez

Para fortuna del club inglés, la pausa internacional será idónea para el atacante tricolor. Se estima que el tiempo de baja de Raúl Jiménez es de un par de semanas, coincidiendo exactamente con el receso de selecciones. Por ello, se prevé que el artillero no se perderá ningún partido oficial adicional con el Wolverhampton en el torneo de liga.

A nivel internacional, el percance físico llega en un momento amargo, ya que el atacante no podrá participar en la serie de partidos amistosos contemplados para finales de septiembre y principios de octubre, correspondientes al debut del proceso de Rafael Márquez en el banquillo del Tri.

¿Cuándo será la reaparición oficial de Raúl Jiménez con Wolves?

El plan de rehabilitación trazado por los servicios médicos de los Wolves busca que complete su puesta a punto física durante esta ventana de descanso del balompié europeo. Si su evolución avanza conforme a lo previsto por los especialistas, el regreso oficial de Raúl Jiménez a las canchas está proyectado para el próximo 10 de octubre de 2026, cuando el Wolverhampton visite al Middlesbrough en la reanudación de la EFL Championship.