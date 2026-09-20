Colección completa: El récord perfecto de Erling Haaland tras anotarle a toda la Premier League

Erling Haaland volvió a inscribir su nombre en las páginas doradas del futbol mundial al alcanzar este domingo 20 de septiembre una marca histórica e inédita con el Manchester City. Tras marcar en la victoria por 5-3 frente al Sunderland en el Etihad Stadium, el letal delantero noruego logró anotarle a cada uno de los 25 equipos que ha enfrentado en la Premier League.

Sunderland: La última víctima del 'Androide' en Inglaterra

El Sunderland era el único club de la máxima categoría del futbol inglés que se le había resistido al atacante. Sin embargo, al minuto 81, el ‘Androide’ sentenció el marcador y completó su colección de víctimas en Inglaterra.

La clave de esta actuación llegó tras la rotación implementada por el director técnico Enzo Maresca, quien le dio descanso a mitad de semana al dejarlo fuera de la convocatoria en la Carabao Cup contra el Norwich City.

La gestión de minutos del estratega italiano funcionó a la perfección y Haaland regresó en plenitud física. Con esta anotación, el artillero no solo selló un registro icónico en la liga británica, sino que además alcanzó los cinco goles en la presente temporada, consolidándose en la carrera por la Bota de Oro.

Las estadísticas y números demoledores de Haaland con Manchester City

Desde su llegada al conjunto citizen en agosto de 2022, la efectividad del atacante ha sido implacable, registrando un promedio de 0.85 goles por encuentro. Entre sus principales registros y cifras históricas destacan:

Impacto anotador: Acumula 117 goles en solo 137 partidos disputados en la Premier League .

Acumula 117 goles en solo 137 partidos disputados en la . Récord de precocidad: Es el futbolista que más rápido ha alcanzado los 100 goles en la historia del torneo, necesitando apenas 111 partidos y superando la legendaria marca de Alan Shearer, quien requirió 124 encuentros.

Es el futbolista que más rápido ha alcanzado los 100 goles en la historia del torneo, necesitando apenas 111 partidos y superando la legendaria marca de Alan Shearer, quien requirió 124 encuentros. Sus víctimas preferidas: El West Ham United encabeza la lista con 11 goles recibidos, seguido de cerca por el Crystal Palace y el Wolverhampton, ambos con 10 tantos en su contra.

Con tan solo 26 años de edad, Erling Haaland continúa reescribiendo la historia del futbol inglés bajo la nueva era técnica del club.