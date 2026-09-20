Alerta fronteriza: Cancelan el partido de España contra México en Ceuta por falta de seguridad

El presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), Rafael Louzán, confirmó este domingo la cancelación de la sede para el partido amistoso entre las selecciones Sub 20 de España y México. El compromiso, originalmente programado para disputarse en el enclave norafricano de Ceuta, fue suspendido debido a los graves problemas de seguridad y orden público que atraviesa la ciudad española.

Tras encabezar un acto institucional en la ciudad de Málaga, Louzán explicó a los medios de comunicación que la drástica medida responde de forma directa a las recomendaciones de emergencia emitidas por las fuerzas policiales del Estado.

Lo hemos intentado con todos nuestros recursos, pero la policía nos desaconseja rotundamente llevarlo a cabo en este momento en esa sede”, señaló con firmeza el dirigente, adelantando que el encuentro, previsto para el próximo 30 de septiembre, se trasladará muy probablemente a algún estadio alterno de Madrid.

¿Por qué la crisis migratoria en Ceuta frenó a la Selección Mexicana Sub 20?

Esta suspensión en el calendario internacional se concreta apenas un día después de que diversos informes de inteligencia civil revelaran que el Ministerio del Interior —organismo gubernamental del que dependen las fuerzas del orden en España— había solicitado formalmente prescindir de Ceuta como escenario deportivo de masas.

La situación social en la frontera con Marruecos se mantiene en un punto crítico desde los acontecimientos de finales de julio pasado:

El detonante: Miles de migrantes procedentes de territorio marroquí accedieron de forma masiva y violenta al enclave español.

Miles de migrantes procedentes de territorio marroquí accedieron de forma masiva y violenta al enclave español. El panorama actual: Aunque una parte considerable de los civiles regresó a su país de origen semanas después, varios miles permanecen varados en los campamentos de la ciudad autónoma.

Este progresivo deterioro en la convivencia social de Ceuta ha derivado en frecuentes manifestaciones ciudadanas en las calles para exigir la restitución del orden y la normalidad fronteriza.

La inmigración marroquí a Ceuta a puesto en alerta a las autoridades españolas desde hace varios días. Reuters

Indignación y rechazo en la Real Federación de Futbol de Ceuta

Por su parte, la Real Federación de Futbol de Ceuta (RFFEC) manifestó públicamente su “profunda tristeza, decepción y absoluto rechazo” ante la cancelación del evento de la FIFA.

Desde el organismo regional consideraron la resolución de Madrid como un “duro golpe de realidad”, remarcando que el partido ante la escuadra mexicana representaba la oportunidad ideal para devolver la ilusión a miles de ceutíes y dar una imagen de estabilidad que la ciudad necesita recuperar urgentemente ante los ojos del mundo.

A pesar de retirarle el partido internacional, Rafael Louzán concluyó asegurando que la RFEF mantendrá intacto su respaldo político y comercial con la comunidad de cara al futuro: “En este momento biológico no va a ser posible celebrarlo allí, pero seguiremos estando firmemente al lado de Ceuta”.