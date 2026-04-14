Edson Álvarez habla de la grieta emocional entre el Tri y una afición que los silba y los insulta

El futbol en México no es un deporte más, es una herencia que se reclama con la ferocidad de un amor traicionado. Al inicio del reciente amistoso frente a Portugal en el reinaugurado estadio Banorte, la atmósfera era de un romanticismo absoluto. Hubo "oles" prematuros que acariciaban el césped y un Cielito Lindo que emergió de las tribunas como un himno de guerra y paz. Sin embargo, tras el silbatazo final, el empate ante una potencia mundial no fue suficiente para contener el veneno. El apoyo se transformó en un sonoro abucheo que desdibujó la euforia inicial.

Esta escena ha dejado de ser un episodio aislado para convertirse en el síntoma de una desconexión profunda. Es una relación caprichosa en la cual el aficionado mexicano es capaz de la devoción más absoluta y, en el mismo suspiro, de la condena más tajante contra futbolistas, técnicos y directivos.

En el centro de esta tormenta se encuentra Edson Álvarez. El capitán, acostumbrado a las batallas en los campos europeos, mira hacia la grada con una mezcla de desconcierto y respeto. Para él, el fenómeno es un enigma difícil de descifrar cuando el apoyo se transmuta en hostilidad y el grito homofóbico vuelve a asomarse como una sombra persistente.

Es difícil de entender realmente. Es difícil de entender. Obviamente que ellos están en su derecho, pagan por su boleto y pueden ir a ver un espectáculo", sostuvo Álvarez para Excélsior

La postura de Álvarez es diplomática pero transparente. Reconoce la soberanía del consumidor que paga por una entrada, pero cuestiona la lógica de castigar al equipo que, en teoría, todos deberían empujar. Esta "localía esquizofrénica" es única en el mundo. México es, quizás, la única selección que juega de local en dos países distintos. Con más de 40 millones de connacionales en Estados Unidos, el Tri no viaja al extranjero; simplemente cambia de casa.

La nostalgia, la moneda de éxito del TRI en EU

En territorio estadunidense, la pasión suele ser más nostálgica y, a menudo, más organizada. Grupos como Panchos Army han convertido los estadios en sucursales del orgullo patrio, blindando al equipo con una energía que a veces se extraña en territorio nacional. Es precisamente en este puente cultural donde Edson ha encontrado un aliado fuera de la cancha. Desde hace dos años, el capitán forma parte de una campaña con cerveza Modelo en Estados Unidos, una iniciativa que busca celebrar la esencia del aficionado y estrechar esos lazos que hoy parecen deshilacharse.

La afición es nuestro jugador número 12 en Estados Unidos. Siempre que vamos, te lo comento, siempre nos hacen sentir en casa y eso es lo que nos motiva. Sabemos que tener dos sedes como casa es espectacular".

Álvarez forma parte de una campaña publicitaria en Estados Unidos.

Pero no todos en el vestidor mantienen la misma calma que "El "Machín". El eco de la frustración también tiene la voz de Raúl Jiménez. Tras el duelo contra Uruguay en noviembre en Torreón, el delantero del Fulham no ocultó su herida. Para Jiménez, el abucheo no es un derecho al espectáculo, sino una zancadilla al sentido de identidad.

“Lo que deja tristeza es jugar de local, que te abucheen, que griten fuera Vasco e insulten al portero eso es lo que deja tristeza. Pero bueno, tal vez por eso nos llevan siempre a Estados Unidos, pero bueno, hay que seguir adelante y trabajar”, dijo Jiménez en entrevista con TV Azteca al finalizar el encuentro

Esa sentencia de Jiménez resume el dilema del futbolista moderno frente a su propia gente. Las críticas constantes han colocado a los jugadores a la defensiva, creando una barrera emocional que podría ser tanto la causa como la consecuencia del techo de cristal que México no logra romper en las grandes citas internacionales.

Edson Álvarez sabe que la misión va más allá de lo táctico. Se trata de recuperar los valores que unen al equipo con su base de fans, de entender que el apoyo es el motor y no sólo el juez. Entre los compromisos comerciales que celebran la identidad y el fuego real de la competencia, el capitán intenta reconstruir un puente que hoy, entre gritos y reclamos, parece haber perdido algunos de sus pilares más importantes.