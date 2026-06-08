El Mundial 2026 ya tiene su primer meme: la insólita foto de Francia que rompió el internet

Todavía no rueda el balón en el Mundial 2026, pero las redes sociales ya encontraron al primer protagonista viral del torneo. El nombre es Rayan Cherki.

El delantero de la selección de Francia se convirtió en tendencia mundial después de aparecer en una fotografía oficial junto al presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante un acto celebrado el 2 de junio. Mientras el resto de los integrantes de la delegación posaban de manera convencional, Cherki apareció en cuclillas, una postura que llamó de inmediato la atención de millones de usuarios.

Lo que parecía una simple imagen institucional terminó convirtiéndose en el primer gran meme de la Copa del Mundo.

¿Por qué se volvió viral Rayan Cherki?

La explicación detrás de la fotografía fue mucho más simple de lo que muchos imaginaron. De acuerdo con diversos reportes de medios franceses y europeos, el atacante decidió colocarse en esa posición para evitar bloquear a Marina Ferrari, ministra de Deportes de Francia, durante la toma oficial.

Sin embargo, internet encontró otra historia.

En cuestión de horas comenzaron a circular montajes que colocaban a Cherki en escenarios cotidianos. Apareció escondido en supermercados, sentado en aviones, esperando el transporte público, trabajando en oficinas y hasta participando en reuniones familiares.

La imagen se adaptó perfectamente a la lógica de las redes sociales, donde una fotografía llamativa puede transformarse en un fenómeno global en cuestión de minutos.

Mbappé y Francia se sumaron a las bromas

Lejos de incomodarse, la selección francesa decidió abrazar el fenómeno.

Durante las sesiones de entrenamiento previas al Mundial, varios jugadores reprodujeron la postura de Cherki como parte de las bromas internas del grupo. Entre ellos destacó Kylian Mbappé, una de las principales figuras del torneo, quien participó en las imitaciones que posteriormente también llegaron a las plataformas digitales.

La reacción de los futbolistas amplificó todavía más el alcance del meme y ayudó a convertirlo en uno de los temas más comentados de los días previos al arranque de la Copa del Mundo.

Los memes también juegan el Mundial

Cada edición del Mundial deja imágenes que terminan trascendiendo lo deportivo.

En Alemania 2006, el cabezazo de Zinedine Zidane a Marco Materazzi generó miles de parodias y montajes que circularon durante años.

Zidane se convirtió en uno de los primeros memes de los Mundiales.)

Sudáfrica 2010 tuvo como símbolo inesperado a las vuvuzelas, cuyo sonido se convirtió en motivo de bromas constantes en internet.

Brasil 2014 dejó algunas de las imágenes más recordadas de la era digital. El llanto de los aficionados brasileños durante el histórico 7-1 ante Alemania produjo una cantidad interminable de memes que recorrieron el planeta.

En Rusia 2018, Neymar fue protagonista involuntario por sus exageradas caídas sobre el césped. Las comparaciones, animaciones y montajes invadieron las redes sociales durante semanas.

Neymar se convirtió en meme por sus exageradas piruetas cuando recibía fala- Redes sociales

Qatar 2022 tampoco escapó al fenómeno. Las expresiones de Lionel Messi, los festejos de Emiliano Martínez y varias escenas de la final entre Argentina y Francia alimentaron el humor digital a escala mundial.

Ahora, antes incluso de que se dispute el partido inaugural, el Mundial 2026 ya tiene su primer capítulo viral.

Y pertenece a Rayan Cherki, un futbolista que intentó ser respetuoso en una fotografía oficial y terminó convirtiéndose en el primer meme de la Copa del Mundo.