Selección de Francia: historia, títulos, datos y su mejor jugador histórico 

La Selección de Francia nació en 1904. Pero el primer título importante llegó con la Eurocopa 1984, con el mítico Michel Platini. A finales de los años 90, los franceses cosecharon grandes éxitos: anfitriones y campeones del Mundial 1998, con Zinedine Zidane entre sus referentes.

El segundo Mundial que conquistó Francia fue el de Rusia 2018; las glorias se trasladan también con la Eurocopa en el 2000 y dos Copas Confederaciones, además de una UEFA Nations League.

Les Bleus también ostentan al entrenador más exitoso y longevo en su cargo, con Didier Deschamps y su gestión técnica desde el 2012.

DATO CURIOSO

Los puristas en Francia hicieron polémica por el uniforme alterno de la selección en el mundial. Los franceses vestirán con una indumentaria blanca, con tonos verdes, que rompen con la tradición de los galos. También se perfila favorita a ganar el Mundial y con ello a convertirse en la primera selección europea en ser campeona en Norteamérica.

FIGURA

KYLIAN MBAPPÉ

Ahora como jugador del Real Madrid, el francés Kylian Mbappé llega a su tercera Copa del Mundo de la FIFA. El parámetro está puesto para el delantero de 27 años, campeón en Rusia 2018 (siete partidos y cuatro goles) y subcampeón de Qatar 2022 (siete partidos y ocho goles). En total, uno de los delanteros más cotizados del momento acumula con Francia 96 partidos oficiales, luego de su debut en marzo de 2017 ante Luxemburgo. Acumula 56 anotaciones y 40 asistencias.

Kylian Mbappé. AFP

DT. DIDIER DESCHAMPS

Didier Deschamps tiene las riendas de la Selección de Francia desde el 2012, lapso en el que ha cosechado los títulos del Mundial de Rusia 2018 y de la UEFA Nations League 2021; a nivel de clubes ganó la Ligue 1 con el Marsella, en 2010, y cuatro Copas de la Liga de Francia, una con Mónaco y tres con el Marsella.

FICHA TÉCNICA

Participaciones totales: 17 (1930, 1934, 1938, 1954, 1958, 1966, 1978, 1982, 1986, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026)

Mejor posición histórica: Campeón (1998 y 2018)

Mejor posición (Era Moderna): Campeón (2018)

Récord histórico (Partidos): 73 PJ, 39JG, 14 JE, 20 JP

Goles: 136 a favor, 85 en contra

Máximo goleador en Mundiales: Just Fontaine (13)

Jugador con más partidos: Hugo Lloris (20)

Gol más rápido: Bernard Lacombe (37 segundo vs Italia, 1978)

Racha de clasificaciones: 8

Confederación: UEFA

El técnico de la selección francesa Marcio Machado

CALENDARIO DE FRANCIA EN EL MUNDIAL 2026

16 de junio vs Senegal (13:00 horas, NY/NJ)

22 de junio vs Irak (15:00 horas, Filadelfia)

26 de junio vs Noruega (13:00 horas, Boston)

PRONÓSTICO

La Selección de Francia se lleva el liderato de su grupo y repetirá final. Altas probabilidades de ser campeón.