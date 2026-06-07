Tormenta en Francia: Mbappé explota contra la FFF por un anuncio de apuestas

A solo unos días de iniciar el Mundial 2026, la concentración del equipo de Francia ha sufrido un desequilibrio cortesía del medio L’Équipe, quien reportó que hay un conflicto interno entre el capitán Kylian Mbappé, el mediocampista Rayan Cherki y la Federación Francesa de Fútbol (FFF) y todo por una causa que no tiene que ver con el tema deportivo.

El motivo de la crisis tiene que ver con dinero y el uso del derecho de imagen. Según el medio francés el tema tendría que ver conque la federación permitió el uso de la imagen de Mbappé para una casa de apuestas, esto sin avisarle a la estrella del Real Madrid.

Durante el marco del partido amistoso donde el cuadro de Didier Deschamps cayó 1-2 ante Costa de Marfil, la marca Betclic difundió un anuncio publicitario donde aparecen en primer plano figuras como Cherki y Mbappé, junto a Michael Olise, Ousmane Dembélé y Désiré Doué. Días antes, los jugadores hicieron una sesión fotográfica para patrocinadores, pero desconociendo para qué se usarían y, resultó, que aparecieron en ese comercial de la casa de apuestas.

La situación se une a las tensiones ya acumuladas como la falta de boletos para familiares de los jugadores y la reducción de las primas económicas.

Un conflicto de valores éticos en el vestuario

La postura de Kylian Mbappé respecto a sus derechos comerciales ha sido dura en el pasado señalando que no quiere ser ligado a casas de apuesta o de comida rápida por el impacto negativo que generan. Por ello, el equipo legal de los jugadores estaría ya en contacto con la federación francesa dado que habría incumplido el acuerdo de alinearse con los valores que ellos buscan transmitir.

“Somos la selección francesa, somos un ejemplo a seguir. Algunos de nosotros venimos de barrios donde eso destruye a un sinfín de personas”, declaró el atacante en su momento a los micrófonos de Canal+.

Kylian Mbappe no pudo lucir en el mediotiempo que tuvo para jugar con Francia. AFP

¿Cuánto vale la imagen de Mbappé?

Para entender la rigidez con la que el entorno del astro galo gestiona su identidad, es necesario analizar el valor de mercado de su firma.

De acuerdo con reportes financieros de la industria de los videojuegos especializados en el simulador de fútbol de EA Sports, la compañía Electronic Arts desembolsó una cifra estimada de entre $15 y $20 millones de dólares anuales en su último ciclo contractual para asegurar los derechos de imagen exclusivos del futbolista.