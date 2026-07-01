Mundial 2026: el técnico Zlatko Dalic anticipa una "batalla de mediocampistas" en el Croacia-Portugal

Dicen los que saben que el esperado duelo de dieciseisavos de final del Mundial entre Croacia y Portugal es el último gran choque definitivo entre Luka Modric y Cristiano Ronaldo. Sin embargo, el director técnico croata, Zlatko Dalic, tiene una visión muy distinta y mucho más táctica sobre lo que ocurrirá en el terreno de juego en este histórico primer enfrentamiento en Copas del Mundo entre ambas naciones.

Para Dalic, el destino del encuentro no se decidirá tanto en las áreas como en la mitad de la cancha. Es ahí donde ambas escuadras desplegarán sus imponentes zonas medulares, un choque que definirá cuál de las dos leyendas vivientes mantendrá vivo el sueño mundialista.

"Creo que esto va a ser una batalla de mediocampistas. Portugal tiene jugadores excelentes en esa zona y son tácticamente muy ordenados. En un partido de este calibre, cada error se pagará muy caro", advirtió el estratega croata durante la conferencia de prensa en Toronto.

La Selección de Croacia ha vuelto a hacer gala de su carácter competitivo, su sello de identidad en las últimas citas mundialistas. Tras un debut complicado con derrota ante Inglaterra, en un partidazo, el conjunto balcánico enderezó el rumbo de forma contundente en la fase de grupos, sellando su clasificación a la fase final del Mundial gracias a una victoria sobre Panamá y un sólido triunfo ante Ghana.

Croacia ha entregado buenas cuentas en los últimos Mundiales. Reuters

Por el contrario, la selección de Portugal llega bajo la lupa de la crítica. Su paso por la primera etapa fue discreto, avanzando a los octavos tras cosechar una victoria y dos empates. A pesar de este rendimiento irregular, Dalic fue enfático en que no se confiará frente a una plantilla plagada de estrellas internacionales que tiene la capacidad individual para resolver un partido en cualquier momento.