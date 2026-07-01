Advierten a aficionados para el Portugal vs Croacia del Mundial

Los aficionados que asistan al partido entre Portugal y Croacia deberán de tener cuidado con el clima en Toronto, debido a que podrían alcanzar los 40 grados Celsius y posibilidad de tormenta eléctrica para el duelo de 16avos de final del Mundial 2026, cuyo ganador se medirá a España o Austria en los Octavos de final.

“No esperes a tener sed, sigue bebiendo agua durante el día e intenta moderar el consumo de alcohol; ya sabes que, ciertamente, el alcohol puede provocar una mayor deshidratación”, indicó Michelle Murti, responsable médica de Salud de la ciudad de Toronto.

Recomiendan a aficionados que tomen agua durante el día Reuters

El Portugal vs Croacia se jugará este jueves a las 5 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México en el Estadio de Toronto, el recinto más pequeño del torneo.

La ciudad ha estado organizando fiestas para ver los partidos y zonas públicas para los aficionados durante todos los encuentros.

Aficionados admitieron que hace mucha calor Reuters

El martes, los aficionados reunidos en torno a la emblemática plaza Nathan Phillips de Toronto se refrescaron bajo las estaciones de nebulización instaladas por el ayuntamiento.

“Estoy aquí para ver el partido. Hace muchísimo calor afuera y ni siquiera puedo imaginar cómo se sentirán los jugadores ahora mismo. Pero creo que voy a tener que irme antes porque aquí afuera hace demasiado calor”, dijo Megan Rennie, de Toronto.

Laura Álvarez, de visita desde Colombia, dijo que solo quería irse a su hotel y relajarse. “Menos mal que hay agua para beber... Quizás salga más tarde, porque hace mucho calor”, comentó.

Con información de Reuters.