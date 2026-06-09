Mundial 2026: El sustituto de Marcelo Flores en la Selección de Canadá venció al cáncer 

La baja confirmada de Marcelo Flores de la Selección de Canadá, tras sufrir una grave rotura de ligamento cruzado durante la final de la Concacaf Champions Cup dejó un vacío importante en el combinado nacional. No obstante, el destino ha querido que el relevo sea Jayden Nelson, un jugador cuya trayectoria profesional esconde un trasfondo que muchos califican como un auténtico "milagro mundialista".

La lesión de Marcelo Flores ocurrió en el minuto 78 de un encuentro crucial, cuando un mal movimiento en la rodilla encendió las alarmas. La confirmación de la rotura de ligamento cruzado supuso el fin de su sueño mundialista, apenas un día después de haber sido incluido en la convocatoria definitiva de Canadá. La noticia obligó al equipo técnico a realizar un movimiento de emergencia de último minuto.

Jayden Nelson: una victoria contra el pronóstico médico

La convocatoria de Jayden Nelson es la culminación de una vida marcada por la lucha contra la adversidad. Según reportes sobre su historia personal, cuando apenas tenía 18 meses de edad, Nelson fue diagnosticado con una forma inusual de cáncer testicular. La situación fue extremadamente grave, ya que la enfermedad llegó a extenderse hasta sus pulmones.

En aquel momento, el panorama era desolador. Los especialistas médicos comunicaron a su familia una dura realidad. El pequeño enfrentaba un pronóstico muy complicado, y las probabilidades de que pudiera llevar una vida activa era prácticamente nula. Superar esta patología lo llevó a desafiar los límites que la medicina.

Pude haber muerto, pero desafié las posibilidades", señaló Nelson.

Hoy, Jayden Nelson se prepara para representar a Canadá en la cita máxima del futbol. Su camino —de aquel bebé al que le dijeron que no podría correr, al atleta de alto rendimiento que pisa el césped del Mundial— sirve como un recordatorio poderoso.

Jayden Nelson es el "milagro del Mundial". Reuters

"Ahora mi misión es compartir mi historia y disfrutar cada segundo de la vida. Estoy muy agradecido de estar aquí hoy y también de los médicos, mi familia y a Dios", señaló el jugador de la MLS.

Mientras Marcelo Flores inicia ahora el camino más difícil de su carrera, enfocado en su cirugía y recuperación, el nombre de Jayden Nelson resuena en las portadas como una historia de superación que inpira.