Mundial 2026: Marcelo Flores tiene sustituto en la Selección de Canadá

Quedó confirmada la peor noticia para Marcelo Flores. El jugador de los Tigres de la UANL se perderá el Mundial 2026 tras sufrir una de las lesiones más temidas en el deporte de alto rendimiento, justo un día después de haber alcanzado uno de los mayores sueños de su carrera profesional.

La tragedia deportiva ocurrió el pasado 30 de mayo de 2026, durante la final de la Concacaf Champions Cup, en la que los Tigres se enfrentaban al Toluca. En una acción desafortunada, el atacante de 22 años realizó un mal movimiento que encendió las alarmas de inmediato.

Los exámenes médicos confirmaron el peor diagnóstico: rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha. Esta grave lesión requiere intervención quirúrgica inmediata y un tiempo estimado de recuperación de 7 a 9 meses, lo que anula cualquier posibilidad de verlo en las canchas durante el resto del año.

Lo que hace aún más doloroso este momento es la sincronía de los hechos. Apenas 24 horas antes de la final internacional, el director técnico de la Selección de Canadá, Jesse Marsch, había incluido formalmente a Marcelo Flores en la lista oficial de convocados para disputar la Copa del Mundo 2026.

¿Quién entra en su lugar?

Cabe recordar que a inicios de año, el futbolista nacido en Ontario tomó la decisión definitiva de representar al conjunto de la Hoja de Maple tras haber jugado previamente algunos partidos amistosos con la Selección de México. Ante la gravedad del panorama, la federación canadiense tuvo que actuar rápido para modificar su plantilla de cara al Mundial 2026, anunciando de manera oficial que el delantero Jayden Nelson, del Austin FC de la MLS, ocupará el lugar que dejó vacante el jugador felino.

Los Tigres tomaron de buena manera la convocatoria de Marcelo Flores con Canadá @TigresOficial

A la par de su proceso médico, el entorno de Marcelo Flores vive momentos de tensión con la directiva del equipo de la UANL. Con un contrato vigente hasta el 30 de junio de 2027, el futuro del extremo es una incógnita. Por ahora, el enfoque principal estará totalmente en su cirugía y en la larga rehabilitación para intentar volver a su mejor nivel de cara al 2027.