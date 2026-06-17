Austria rompe racha de 36 años sin ganar en un Mundial; Jordania logró su primer gol

Casi 36 años después, Austria volvió a ganar en una Copa del Mundo de la FIFA y mientras que Jordania se ha ido a casa con una derrota al menos pueden tener el consuelo de haber conseguido su primera anotación en la historia del certamen.

El partido en la bahía de San Francisco parecía poco atractivo en el papel, pero estadísticamente guardaba algunos datos interesantes. El cuadro europeo, que no clasificaba a una fase de grupos desde Francia 1998, volvió a ganar en un certamen imponiéndose 3-1. La última victoria de Austria en un Mundial fue en Italia 1990 cuando se impusieron 2-1 a Estados Unidos antes de quedar eliminados.

Austria cumplió con su papel de favorito y asumió el control inicial mediante la posesión, pero Jordania generó peligro real con transiciones rápidas e incluso un cabezazo de Ali Olwan que impactó en el larguero dio un aviso de que, al menos, en la primera mitad, las cosas serían parejas.

Sin embargo, la jerarquía europea se impuso en el minuto 22, cuando Romano Schmid abrió el marcador con un potente remate desde fuera del área que se coló en la escuadra de Abu Laila.

El momento de Jordania

Tras el descanso, Jordania reaccionó de inmediato. En el minuto 49, Ali Olwan culminó un contraataque veloz con un disparo colocado que, tras golpear en el poste, decretó el empate parcial y con ello el primer gol de Jordania en un Mundial, un mensaje claro para el presidente de la UEFA quien ha sido crítico con el torneo de 48 naciones.

La respuesta de Austria

En el minuto 67, el recién ingresado Marko Arnautovic aprovechó un error en la salida del guardameta jordano para anotar lo que parecía el segundo tanto austriaco. No obstante, la celebración se interrumpió cuando el árbitro determinó, tras consulta del VAR, anular el gol debido a una mano previa de Stefan Posch.

La insistencia de Austria tuvo recompensa en el tramo final. En el minuto 76, un saque de esquina muy cerrado provocó un desvío definitivo en la cabeza del defensor jordano Yazan Alarab, transformándose en el autogol para el 2-1 que, en ese momento, parecía definitivo.

Austria no cedió y buscó el tercer gol, iniciando así una secuencia de presión en los 10 minutos del tiempo de compensación.

La insistencia del equipo europeo rindió frutos definitivos al minuto 99, instante en el que el silbante recurrió al VAR para sancionar una mano defensiva dentro del área; el propio Arnautovic asumió la responsabilidad desde los once pasos y engañó por completo al guardameta Abu Laila para decretar el 3-1 definitivo que amarra tres puntos clave para Austria en esta Copa del Mundo.

Austria empató a Argentina con tres puntos en el liderato, pero el cuadro sudamericano es primero al no haber recibido goles. El próximo encuentro es entre ambas naciones el 22 de junio. Jordania enfrentará a Argelia en un duelo clave si es que desean avanzar a la ronda de eliminación directa.