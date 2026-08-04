¡Sueñan con el oro! México femenil avanza a la Final de futbol en Centroamericanos

Sufriendo de más en el compromiso, México logró vencer 4-1 a El Salvador en los Tiempos Extra y consiguió su boleto a la Final femenil de futbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026; Colombia será el rival del combinado azteca comandado por Vanessa Martínez.

El partido en el Moca 85 Stadium en República Dominicana tenía un amplio favorito, sin embargo, El Salvador complicó de más al conjunto Tricolor, mismo que intentó alcanzar en la Final a una Colombia que horas antes consiguió su boleto para el compromiso más importante de la justa al imponerse 4-3 a Venezuela en penales, luego de un empate (2-2) tras 120 minutos disputados.

La confianza llegó al combinado azteca cuando en el minuto 25, Lourdes Bosch, anotó el 1-0 para México femenil, quien tras imponerse por la banda izquierda a velocidad, logró disparar con potencia al arco defendido por la portera Idalia Serrano, misma que nada pudo hacer para que el conjunto centroamericano se marchara por debajo en el marcador.

México dominó y no concretó una mayor ventaja, por lo que Yoselyn López convirtió el quita risas en el 71’ de tiempo corrido, igualando 1-1 y orillando a que el tiempo corriera hasta cumplir los 90 minutos y obligar a unos Tiempos Extra en donde el Tri quedaba como el obligado máximo.

El nervio fue efímero, ya que a los 31 segundos de haber iniciado el futbol gratis, Andrea Frías concretó el 2-1 que sería incrementado por Valerie Vargas (3-1 al 115’) y Andrea Frías (4-1 al 123') sellando el triunfo y el boleto a la Final en donde México se medirá a Colombia en busca de la medalla de oro.

¿Cuándo y contra quién va a jugar México en la Final?

Conoce los detalles de la Final de futbol femenil en donde México y Colombia se medirán por la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Día: jueves 6 de agosto, 2026.

Horario: 18:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Canales de transmisión: a través de la página de YouTube de Imagen TV.

México Femenil Sub-23 jugará por el oro ante Colombia en los Centroamericanos 2026. Selección Mexicana Femenil

BFG