Nuevo León responde a Japón con 20 mil bolsas para limpiar Monterrey

La petición de los aficionados japoneses para contar con bolsas de basura al término de su partido ante Túnez encontró una rápida respuesta en Nuevo León. El gobernador Samuel García aseguró que la entidad ya dispone de 20 mil bolsas, el doble de las 10 mil que originalmente habían solicitado los seguidores nipones para realizar labores de limpieza tras el encuentro mundialista.

El mandatario estatal destacó que la iniciativa encaja con los esfuerzos que actualmente se realizan para mantener en buenas condiciones los espacios públicos que forman parte de la experiencia de la Copa del Mundo 2026 en Monterrey.

"Ya tenemos, no 10, sino 20 mil bolsas de basura para los amigos japoneses, que son muy limpios y ordenados", expresó García en un mensaje difundido en redes sociales.

La solicitud realizada por los aficionados de Japón llamó la atención en los días previos al encuentro frente a Túnez, debido a que miles de seguidores planean repetir una tradición que se ha vuelto habitual en distintos torneos internacionales: permanecer en las tribunas una vez terminado el partido para recoger la basura generada durante el evento.

Esta práctica está relacionada con la filosofía japonesa conocida como O-soji, que promueve el cuidado y la limpieza de los espacios compartidos como una responsabilidad colectiva y no como una obligación exclusiva de las autoridades.

Samuel García explicó que además de las bolsas, participarán voluntarios de la FIFA, integrantes del programa Ponte Nuevo, empresas colaboradoras y brigadas de limpieza para mantener en óptimas condiciones las zonas que concentran actividades mundialistas.

El operativo abarcará no solamente el Estadio Monterrey, sino también puntos de reunión de aficionados como el Fan Fest en Parque Fundidora y el Parque del Agua, donde se espera una importante presencia de seguidores japoneses durante los próximos días.

"Vamos a tener la ciudad limpia antes, durante y después del partido Japón-Túnez", aseguró el gobernador.

La expectativa de una numerosa asistencia de aficionados asiáticos ha convertido el compromiso entre Japón y Túnez en uno de los encuentros más esperados de la fase de grupos en Monterrey. Ahora, además de lo que ocurra dentro de la cancha, también existe interés por observar si los seguidores japoneses vuelven a dar una lección de civismo que ya se ha convertido en una de las imágenes más reconocidas de los Mundiales.

La historia tomó tal relevancia que la solicitud inicial de 10 mil bolsas de basura terminó convirtiéndose en una respuesta conjunta de autoridades, voluntarios y organizaciones locales. De esta manera, Monterrey busca estar listo para recibir una tradición que ha dado la vuelta al mundo y que podría dejar una de las postales más memorables de la justa mundialista en territorio regiomontano.

Más japoneses que suecos: Monterrey espera una invasión nipona para el duelo ante Túnez

La afición japonesa podría convertirse en la más numerosa que visite Monterrey durante la fase de grupos. Después de que miles de seguidores suecos acompañaran a su selección en el triunfo sobre Túnez el pasado fin de semana, la expectativa es que la presencia nipona sea todavía mayor ahora que Japón disputará su propio partido en la ciudad.

La combinación de turistas llegados desde Asia, aficionados radicados en Norteamérica y seguidores que han aprovechado el Mundial para recorrer distintas sedes apunta a que las tribunas del Estadio Monterrey tendrán una marcada presencia japonesa para el encuentro frente a Túnez.