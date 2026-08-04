¡Por fin! El arquero sensación del Mundial, Vozinha, fue presentado por Colo Colo

La espera terminó. El arquero de la Selección de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias, el mismo que dejó su portería en cero ante la Selección de España y que le hizo sendas atajadas a Lionel Messi en la pasada Copa del Mundo, por fin fue presentado en conferencia de prensa por el Club Colo Colo de Chile.

Vozinha, quien no tenía club mientras disputaba con su selección el Mundial de la FIFA, arribó ayer a Santiago de Chile para ser presentado este martes por el Presidente de la Institución, Anibal Mosa.

Para mí es un placer y un orgullo poder estar acá. Y antes de más, poder agradecer al Presidente, al Colo Colo, por la oportunidad de jugar en un equipo tan grande y en un campeonato competitivo. Estoy muy feliz de estar en Chile, muchas gracias

Vozinha fue presentado con Colo Colo Reuters

Por su parte, el dirigente de la Institución fue el encargado de entregarle el jersey oficial al jugador, el cual usará - a sus 40 años de edad- el número 29 en los dorsales.