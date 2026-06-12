Canadá logra su primer punto en un Mundial en un estadio que inició con asientos vacios

Por segundo partido consecutivo del Mundial 2026, un estadio lució con lugares vacíos contradiciendo el discurso de Gianni Infantino y la alta demanda de boletos para el torneo que realizan México, Estados Unidos y Canadá, siguiendo la tendencia de algunos especialistas que advertían se corría este riesgo ante los costos.

El Estadio de Toronto fue sede del arranque del Mundial 2026 en territorio canadiense con el partido entre la selección local y Bosnia y Herzegovina. El escenario es el de menor capacidad de todo el torneo con solo 43,036 espectadores.

Cuando el silbatazo inicial se dio eran notables los asientos vacíos en las zonas intermedias bajas del escenario, pero para el segundo tiempo estos huecos fueron llenados. Al final, la FIFA anunció un aforo de 43,002 asistentes.

Canadá ha sido de los tres países sede el que menor demanda ha mostrado por los boletos. Medios internacionales han criticado que durante los días previos no se sentía el ambiente de un país mundialista con sondeos a locales dejando en claro que el futbol no era su prioridad.

Las pantallas del Estadio de Toronto mostraron la asistencia al partido REUTERS

Canadá salva el empate y suma su primer punto

La Selección de Canadá consiguió un histórico primer punto en un Mundial al decretar un empate 1-1 frente a su similar de Bosnia y Herzegovina, en el compromiso correspondiente a la primera jornada del Grupo B.

La escuadra de Bosnia y Herzegovina abrió el marcador a los 21 minutos de la primera mitad mediante una jugada de táctica fija. Tras el cobro de un tiro de esquina ejecutado por Ivan Bašić, el defensor y capitán Sead Kolašinac peinó el esférico en el área chica, permitiendo que Jovo Lukić conectara un remate de cabeza que batió las redes canadienses para colocar el 1-0 parcial.

La igualada se concretó hasta el minuto 78 por conducto del atacante Cyle Larin, quien tenía apenas dos minutos de haber ingresado al terreno de juego como sustituto. La acción se originó con un pase filtrado por parte de Promise David; Larin controló el balón habilitado por la posición retrasada de Kolašinac y definió ante la salida del arquero Nikola Vasilj para sellar el 1-1.