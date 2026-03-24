¿Sin boleto para el estadio? 17 partidos del Mundial 2026 se verán en el cine
Entre los 17 partidos del Mundial 2026 que podrán verse en el cine, están incluidos todos los de la Selección Mexicana, conoce todos los detalles
El Mundial 2026 contará con 104 partidos, de los cuales, 17 fueron anunciados para verse en el cine; los tres compromisos de la Selección Mexicana estarán siendo transmitidos EN VIVO mediante la pantalla grande. Conoce la lista con sus fechas y horarios.
Los 104 partidos del Mundial 2026 podrán seguirse EN VIVO a través de este medio sin necesidad de pagar $499 pesos más.
Mientras que 32 de estos partidos se podrán vivir en TV Abierta.
* Los partidos de Selección Mexicana en el Mundial 2026 podrán seguirse en cada una de las alternativas mencionadas, y en YouTube
Todos los partidos del Mundial 2026 que podrán verse en el cine
Cada uno de estos compromisos corresponde a Fase de Grupos, sin embargo, es posible que a ellos se sumen algunos de Dieciseisavos de Final, Octavos de Final, Cuartos de Final, Semifinales y Final.
México Vs Sudáfrica / jueves 11 de junio – 13:00 horas.
Estados Unidos Vs Paraguay / viernes 12 de junio – 19:00 horas.
Brasil Vs Marruecos / sábado 13 de junio – 16:00 horas.
Países Bajos Vs Japón / domingo 14 de junio – 14:00 horas.
Argentina Vs Argelia / martes 16 de junio – 19:00 horas.
Inglaterra Vs Croacia / miércoles 17 de junio – 14:00 horas.
México Vs Corea del Sur / jueves 18 de junio – 19:00 horas.
Brasil Vs Haití / viernes 19 de junio – 19:00 horas.
Países Bajos Vs UEFA B / sábado 20 de junio – 11:00 horas.
España Vs Arabia Saudita / domingo 21 de junio – 10:00 horas.
Noruega Vs Senegal / lunes 22 de junio – 18:00 horas.
Colombia Vs Repechaje FIFA / martes 23 de junio – 20:00 horas.
México Vs Play-off D / miércoles 24 de junio – 19:00 horas.
Ecuador Vs Alemania / jueves 25 de junio – 14:00 horas.
Uruguay Vs España / viernes 26 de junio – 18:00 horas.
Panamá Vs Inglaterra / sábado 27 de junio – 15:00 horas.
Colombia Vs Portugal / sábado 27 de junio – 17:30 horas.
* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.
