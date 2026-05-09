VIDEO: Así fue el primer swing revisado con tecnología en el beisbol

Los Sugar Land Space Cowboys, equipo Triple A de los Astros de Houston, protagonizaron el viernes por la noche un momento histórico para el beisbol al registrarse el primer “check swing challenge” oficialmente revisado mediante tecnología.

La jugada ocurrió durante un encuentro de la Pacific Coast League, categoría Triple A de Ligas Menores, y rápidamente llamó la atención debido a que representa una nueva etapa en la evolución tecnológica impulsada por Major League Baseball.

El sistema experimental utiliza cámaras y seguimiento digital similares a los empleados en el ABS (Automated Balls and Strikes), tecnología automatizada para bolas y strikes que comenzó a implementarse este año en distintas pruebas de MLB.

En el caso del “check swing challenge”, el sistema analiza el recorrido del bat y determina automáticamente si cruzó el punto establecido dentro de la regla experimental. Si supera determinado ángulo respecto al home plate, entonces se considera swing.

La implementación representa un nuevo paso en el crecimiento tecnológico dentro del beisbol profesional. MLB comenzó hace años utilizando replay únicamente para revisar cuadrangulares polémicos. Posteriormente el sistema se expandió para analizar jugadas en bases, atrapadas y múltiples acciones defensivas.

Más adelante apareció el ABS, permitiendo retos automatizados para bolas y strikes, y ahora MLB explora incluso la posibilidad de eliminar parte de la interpretación humana en los swings detenidos.

El tema de los “check swings” ha generado polémica durante décadas debido a que las reglas nunca han definido de manera totalmente exacta qué constituye un swing. Por ello, muchas decisiones dependen completamente del criterio de los umpires, provocando constantes reclamos de bateadores, managers y pitchers.

Por ahora, el sistema apenas se encuentra en desarrollo dentro de la Pacific Coast League y todavía luce lejos de llegar oficialmente a las Grandes Ligas. Antes de implementarse al máximo nivel, MLB tendría que continuar probándolo en otras categorías de Ligas Menores y posteriormente alcanzar un acuerdo con la MLBPA, el sindicato de jugadores.

Aun así, el momento ya quedó marcado como el primer “check swing challenge” registrado oficialmente en la historia del beisbol profesional y como otra señal del rumbo tecnológico que busca tomar MLB en los próximos años.