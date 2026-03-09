Mundial 2026: Todos los partidos que se transmitirán en TV Abierta

El Mundial 2026 será el primero en la historia con 48 países, disputando 104 partidos en tres naciones, mismos de los cuales 32 se transmitirán en TV Abierta; conoce los días, horarios y sedes de cada uno de estos compromisos; los tres de la Selección Mexicana incluidos.

Los partidos de México ante Sudáfrica, Corea del Sur y el representante UEFA que saldrá del playoff D, se podrán sintonizar en TV Abierta y EN VIVO sin restricción alguna. Partidos que se jugarán en la CDMX y Guadalajara.

Fase de Grupos: 19 de los 72 partidos.

Dieciseisavos de Final: 4 de 16 partidos.

Octavos de Final: 4 de 8 partidos.

Cuartos de Final: 2 de 4 partidos.

Semifinales: los 2 partidos.

Final: con transmisión EN VIVO; no se transmitirá el partido por el tercer lugar.

Los 32 partidos del Mundial 2026 que van por TV Abierta

Estos son todos los partidos del Mundial 2026 que se transmitirán sin restricción alguna a lo largo y ancho de todo el país:

1. México Vs Sudáfrica / jueves 11 de junio, 13:00 horas – CDMX.

2. Estados Unidos Vs Paraguay / viernes 12 de junio, 19:00 horas – Los Ángeles.

3. Brasil Vs Marruecos / sábado 13 de junio, 16:00 horas – Nueva Jersey.

4. Países Bajos Vs Japón / domingo 14 de junio, 14:00 horas – Dallas.

*5. Sin confirmación de partido por TV Abierta para el lunes 15 de junio.

6. Argentina Vs Argelia / martes 16 de junio, 19:00 horas – Kansas City.

7. Inglaterra Vs Croacia / miércoles 17 de junio, 14:00 horas – Dallas.

8. México Vs Corea del Sur / jueves 18 de junio, 19:00 horas – Guadalajara.

9. Brasil Vs Haití / viernes 19 de junio, 19:00 horas – Philadelphia.

10. Países Bajos Vs Repechaje UEFA / sábado 20 de junio, 11:00 horas – Houston.

11. España Vs Arabia Saudita / domingo 21 de junio, 10:00 horas – Atlanta.

12. Noruega Vs Senegal / lunes 22 de junio, 18:00 horas – Nueva Jersey.

13. Colombia Vs Repechaje Intercontinental / martes 23 de junio, 20:00 horas – Guadalajara.

14. México Vs Repechaje UEFA (Playoff D) / miércoles 24 de junio, 19:00 horas – CDMX.

15. Ecuador Vs Alemania / jueves 25 de junio, 14:00 horas – Nueva Jersey.

16. Uruguay Vs España / viernes 26 de junio, 18:00 horas – Guadalajara.

17. Panamá Vs Inglaterra / sábado 27 de junio, 15:00 horas – Nueva Jersey.

18. Colombia Vs Portugal / sábado 27 de junio, 17:30 horas – Miami.

*19. Sin un segundo partido confirmado para el miércoles 24, jueves 25 o viernes 26 de junio.

El Trionda será el balón que se utilice durante los 104 partidos del Mundial 2026.

20. Partido 1 de los 16vos de Final.

21. Partido 2 de los 16vos de Final.

22. Partido 3 de los 16vos de Final.

23. Partido 4 de los 16vos de Final.

24. Partido 1 de los 8vos de Final.

25. Partido 2 de los 8vos de Final.

26. Partido 3 de los 8vos de Final.

27. Partido 4 de los 8vos de Final.

28. Partido 1 de los 4tos de Final.

29. Partido 2 de los 4tos de Final.

30. Partido 1 de los Semifinales.

31. Partido 2 de los Semifinales.

32. Final del Mundial 2026 / domingo 19 de julio, 13:00 horas – Nueva Jersey.

