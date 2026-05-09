Golazo de Borja Iglesias hunde al Atlético de Madrid y Obed Vargas poco pudo hacer

El Atlético de Madrid no logró dejar atrás la eliminación en la UEFA Champions League frente al Arsenal y volvió a tropezar, ahora en LaLiga, tras perder 0-1 contra el Celta de Vigo en el estadio Metropolitano.

El gran protagonista del encuentro fue Borja Iglesias, quien firmó el gol de la victoria para el conjunto gallego. El delantero recibió un pase dentro del área y, con gran técnica, definió con un globito sobre Jan Oblak para marcar el único tanto del partido al minuto 62.

Por parte del Atlético, el mexicano Obed Vargas comenzó el encuentro en el banquillo e ingresó al minuto 69 en sustitución de Álex Baena. Sin embargo, el seleccionado tricolor tuvo poca participación ofensiva y no logró cambiar el rumbo del partido.

Con esta derrota, el Atlético de Madrid se mantiene en la cuarta posición de LaLiga con 63 puntos, todavía en zona de clasificación a la próxima Champions League, aunque dejando dudas tras sus recientes resultados.

Por su parte, el Celta de Vigo llegó a 50 unidades y se colocó en la sexta posición, manteniéndose en la pelea por puestos europeos. El equipo gallego sueña con alcanzar al Real Betis, que suma 53 puntos y ocupa una de las plazas rumbo a la Liga de Campeones.