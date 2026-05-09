Frank Ilett y el Manchester United: El reto viral de las 5 victorias que volvió a fracasar

La melena de Frank Ilett seguirá creciendo... y la desesperación del Manchester United también. El famoso aficionado de los 'Red Devils', quien prometió no cortarse el cabello hasta que su equipo logre cinco victorias consecutivas, tendrá que guardar las tijeras una vez más tras el amargo empate 0-0 ante el Sunderland.

El equipo comandado por Michael Carrick llegaba con la ilusión a tope tras tres triunfos al hilo, pero en la Premier League nada está escrito. Con este resultado, el contador de Ilett vuelve trágicamente a cero, dejando su reto viral pendiente al menos hasta la próxima temporada 2026-27.

Senne Lammens evitó la tragedia

Fue una de las peores exhibiciones del United desde la era de Rúben Amorim. Sin Casemiro en la convocatoria, el mediocampo fue una avenida. El marcador no terminó en catástrofe gracias a la figura del guardameta Senne Lammens, quien con tres atajadas monumentales salvó un punto que sabe a muy poco en Old Trafford.

Ahora, Frank Ilett deberá seguir esperando una nueva racha positiva del Manchester United que le permita cumplir su peculiar promesa, la cual se ha convertido en un fenómeno viral seguido por miles de aficionados en redes sociales. Su historia continúa generando expectativa en cada jornada, a la espera del ansiado momento en que finalmente pase por la peluquería.