¡Acechan la cima! El City de Guardiola golea al Brentford y pone a temblar al Arsenal

El Manchester City mantiene viva la pelea por el título de la Premier League después de vencer con autoridad 3-0 al Brentford en el Etihad Stadium. El conjunto dirigido por Pep Guardiola llegó a 74 puntos y quedó a solo dos unidades del líder Arsenal, aumentando la presión en la recta final de la temporada.

Tras una primera mitad sin goles, los “Citizens” encontraron la ventaja al minuto 60 gracias a una gran anotación de Jérémy Doku. El atacante volvió a ser determinante para el City y abrió el camino hacia una victoria clave en la lucha por el campeonato.

El segundo gol llegó al minuto 75 por conducto de Erling Haaland, quien aprovechó una jugada llena de rebotes dentro del área para ampliar la ventaja. Con ese tanto, el delantero noruego alcanzó los 26 goles en la temporada y se consolidó como líder de goleo de la Premier League.

Ya en el tiempo agregado, Haaland asistió al egipcio Omar Marmoush, quien selló el 3-0 definitivo con un disparo cruzado que sentenció el encuentro.

Con este resultado, el Manchester City deberá esperar lo que haga el Arsenal en su visita al West Ham United, además de enfocarse en el partido pendiente que disputará a media semana frente al Crystal Palace. La pelea por el título inglés sigue completamente abierta y promete emoción hasta las últimas jornadas.