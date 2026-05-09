Muere Bobby Cox, histórico manager de los Bravos y leyenda de MLB

Bobby Cox , uno de los managers más emblemáticos en la historia de las Grandes Ligas , falleció este sábado a los 84 años , dejando un legado que marcó para siempre a los Bravos de Atlanta y al béisbol internacional. El histórico dirigente construyó una trayectoria de más de cinco décadas dentro del diamante, convirtiéndose en un referente absoluto del deporte.

El nombre de Cox quedó ligado para siempre a la época dorada de los Bravos, organización con la que conquistó 14 títulos divisionales consecutivos, además de conseguir cinco banderines de la Liga Nacional y la inolvidable conquista de la Serie Mundial de 1995. Su impacto fue tan grande que terminó ingresando al Salón de la Fama de Cooperstown en el año 2014.

Los Bravos de Atlanta despidieron a su histórico timonel con un emotivo comunicado, recordando la importancia que tuvo dentro y fuera del terreno de juego.

“Bobby fue el mejor manager que jamás haya vestido un uniforme de los Bravos. Su legado jamás será igualado”, señaló la organización al confirmar el fallecimiento del dirigente que acumuló una de las carreras más exitosas en la historia del beisbol.

Además de su brillante trayectoria como estratega, Cox fue reconocido por su enorme capacidad para desarrollar talento y manejar grupos llenos de estrellas. A lo largo de su carrera convivió con leyendas de distintas generaciones, desde haber coincidido con Mickey Mantle hasta dirigir figuras como Chipper Jones, consolidando una influencia que atravesó distintas épocas en las Grandes Ligas.

La carrera del histórico dirigente terminó con 2 mil 504 victorias, cifra que lo coloca como el cuarto manager con más triunfos en la historia de MLB. Sus equipos conquistaron 15 títulos divisionales, además de disputar múltiples postemporadas durante una era dominante para Atlanta.

Durante sus años en organizaciones como los Dodgers, Yankees, Azulejos y especialmente los Bravos, también construyó una personalidad única dentro del terreno. Su intensidad quedó reflejada en un récord prácticamente imposible de romper: 158 expulsiones de por vida, cifra que aumenta a 161 si se contabiliza la postemporada.

Más allá de los números y trofeos, el legado de Bobby Cox quedó marcado por el respeto que generó entre jugadores, coaches, ejecutivos y aficionados. Su figura permanecerá como una de las más influyentes en la historia moderna del beisbol.