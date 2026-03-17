Partidos del Mundial 2026 podrán verse en YouTube

El Mundial 2026 tendrá un nuevo sitio para poderse sintonizar, ya que en México, 32 de los 104 partidos se transmitirán en TV Abierta, sin embargo, el inicio de cada uno de estos compromisos se verán en YouTube; conoce los detalles.

Acordando algo nunca ante visto, FIFA y YouTube llegaron al acuerdo para que la plataforma estadunidense transmita todos los partidos del Mundial 2026, donde habrá participación de creadores de contenido y momentos icónicos en la historia de la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 se disputará entre el jueves 11 de junio y el domingo 19 de julio. Mexsport

Desde días atrás, se tocó la posibilidad de que los partidos de la Selección Mexicana pudieran llegar a los gigantes del streaming tras el Mundial 2026, sin embargo, el acuerdo realizado por parte de FIFA involucra a cada uno de los 48 países participantes.

Estos son todos los detalles que se estarían viviendo en la plataforma de videos para los partidos del Mundial 2026, torneo que arrancará el jueves 11 de junio con el duelo entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca y culminará con la Final a realizarse el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de New Jersey:

- Habrá creadores de contenidos que estarán reaccionando al juego.

- Se transmitirán EN VIVO los primeros 10 minutos de cada uno de los partidos.

- Solamente algunos partidos se transmitirán completos; aún se desconoce cuáles serán.

- FIFA liberará partidos históricos completos de su archivo digital y otros momentos icónicos.

La Selección Mexicana jugará sus tres partidos de Fase de Grupos del Mundial 2026 en el Estadio Azteca (2) y en el Estadio Akron (1). Mexsport

Además, al finalizar los partidos habría resúmenes de cada uno de ellos en YouTube, siendo mucho más accesible para los aficionados que no lograron sintonizar el partido EN VIVO, evitando los clips de solamente 2-3 minutos que FIFA compartía mediante sus canales oficiales.

* Para los coleccionistas, el álbum del Mundial 2026 ya cuenta con fecha de preventa. Conoce cada uno de los detalles que se han revelado.

BFG