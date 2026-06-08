Mundial 2026: 'Paco el ajolote' predice al ganador del México Vs Sudáfrica

‘Paco el ajolote’ se unió a la fiesta del Mundial 2026 y, a pocas horas de que México y Sudáfrica se enfrenten en el primer partido de la justa este jueves 11 de junio, predijo al ganador del partido inaugural a celebrarse en la cancha del Estadio Ciudad de México.

Rememorando lo hecho por el Pulpo Paul en el Mundial de Sudáfrica 2010, más de una década y media después apareció Paco el ajolote, quien predecirá al ganador de los partidos más relevantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá.

Los detalles se afinan para que el Estadio Ciudad de México reciba su tercer inauguración del Mundial donde se presumió habrá un espectacular juego de drones pese a que el compromiso arrancará en punto de las 13:00 horas (tiempo de la CDMX).

Dentro de su pecera, Paco el ajolote tenía a México y Sudáfrica como posibles opciones, yéndose del lado del Tri y pronosticando que el conjunto de Javier Aguirre será el ganador del compromiso; el video claramente está realizado con Inteligencia Artificial.

Algunos de los detalles que no concuerdan con el compromiso es que -en estricto orden- la bandera de México debería de ir del lado izquierdo al fungir como local del partido, mientras que la de Sudáfrica tendría que estar en el costado opuesto.

Además, el balón es el de Qatar 2022 y no el Trionda que estará rodando en las canchas de las 16 sedes mundialistas distribuidas en 3 países (México, Estados Unidos y Canadá), sin embargo, la viralización e intención del video es generar ilusión en el aficionado mexicano de cara al inicio del Mundial 2026, mismo que se llevará a cabo el jueves 11 de junio.

Los otros dos países que conforman el Grupo A son Corea del Sur y Chequia, mismos que este jueves 11 de junio se presentarán en el certamen al enfrentarse desde la cancha del Estadio Guadalajara.

BFG