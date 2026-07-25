Checo Pérez al fondo de la parrilla en Hungría: "Hay demasiados problemas"

El peor de los presagios que tenía Sergio “Checo” Pérez se volvió realidad y Aston Martin ya no es el peor coche de la parrilla 2026 de la Fórmula 1, ese deshonor le pertenece ahora a Cadillac con la escudería americana quedando relegada a la parte baja de la parrilla del Gran Premio de Hungría.

Cuando la Q1 terminó, Sergio Pérez se encontró en la parte final de la parrilla, esto mientras Fernando Alonso avanzó con su Aston Martin a la Q2 en la posición 16. El resultado no es algo que sorprendiera al mexicano.

“Supimos que cuando trajeran una actualización serían muy rápidos, y lo han demostrado”, expresó Checo Pérez quien señaló que, por ahora, el enfoque de Cadillac debe centrarse en tratar de resolver sus propios problemas.

“Lo importante es mantener el impulso para nosotros, ser capaces de maximizar nuestros fines de semana. En este momento no estamos pudiendo hacer eso. Hay demasiados problemas alrededor y parecemos estar un poco rezagados en cuanto a maximizar nuestros rendimientos".

Sergio Pérez admite que Cadillac está por detrás de Aston Martin. REUTERS

Los inconvenientes del mexicano iniciaron desde el viernes cuando se presentaron los problemas de ventilación en su monoplaza, un inconveniente que también surgió en el Gran Premio de Austria y que esperaba tener solucionado para el Hungaroring.

La situación se complicó el sábado en la mañana cuando el Cadillac del mexicano se quedó detenido en la pista antes de poder completar una sola vuelta cronometrada.

“Tuvimos que cambiar la caja de cambios y tenemos la sensación de que algo salió mal”, dijo el mexicano quien reconoció que el Cadillac no se comportaba correctamente a alta velocidad.

Pérez dejó abierta la posibilidad de modificar la configuración del monoplaza para el domingo, puntualizando que estaría dispuesto a arrancar desde los boxes. “Si eso significa arrancar desde el pit-lane, estaré contento de aceptarlo, porque pasar 70 vueltas alrededor de este lugar con un auto descompensado puede ser muy complicado".