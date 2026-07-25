UAE Team Emirates se disculpa con Einer Rubio por el accidente que lo dejó fuera del Tour de Francia

El UAE Team Emirates ofreció disculpas públicas al ciclista colombiano Einer Rubio y al Movistar Team después del accidente ocurrido durante la etapa reina del Tour de Francia, un incidente que obligó al pedalista sudamericano a abandonar la competencia.

El percance se registró en el ascenso al Alpe d'Huez, cuando el vehículo de apoyo del UAE Team Emirates frenó de manera repentina debido a la presencia de un aficionado sobre la carretera. Rubio, que rodaba detrás del automóvil, no pudo evitar el impacto y terminó estrellándose contra la parte trasera del vehículo.

¿Qué repercusiones tuvo Einer Rubio?

Como consecuencia del choque, el corredor colombiano sufrió múltiples heridas en el rostro y requirió cerca de 20 puntos de sutura. Aunque los estudios médicos descartaron lesiones de mayor gravedad, el ciclista no pudo continuar en la presente edición del Tour de Francia.

Tras lo ocurrido, el UAE Team Emirates lamentó el accidente y expresó sus disculpas tanto a Einer Rubio como al Movistar Team. El director de la escuadra emiratí deseó una pronta recuperación al colombiano, mientras que el conjunto español calificó el episodio como una situación desafortunada derivada de las complicadas condiciones de la etapa y la masiva presencia de aficionados en la montaña.

El incidente volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la seguridad en el Tour de Francia, especialmente durante las etapas de alta montaña, donde la cercanía del público representa un riesgo para los corredores y los vehículos de apoyo. Equipos y organizadores coinciden en que será necesario reforzar las medidas de seguridad para evitar que un accidente similar vuelva a repetirse.