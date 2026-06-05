VIDEO: Espectacular prueba de drones en Estadio Ciudad de México previo al Mundial 2026
A 6 días de que ruede el balón en el Mundial 2026, se filtró una prueba de drones que podría hacerse presente durante la Inauguración en el Estadio Ciudad de México
México se encuentra a menos de una semana de recibir al mundo entero para la Inauguración del Mundial 2026, misma que se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de México el jueves 11 de junio en cuanto el Tri y Sudáfrica midan fuerzas; se filtra espectacular juego de drones.
El balón comenzará a rodar en la cancha del Estadio Ciudad de México en cuanto México y Sudáfrica se enfrenten por los primeros 3 puntos del certamen, sin embargo, un espectáculo musical y diversas sorpresas más se presentarán en la Ceremonia de Inauguración.
Recibiendo su tercera Copa Mundial de la FIFA en la historia (1970, 1986 y 2026), el país y el Estadio Ciudad de México harán historia a convertirse en una sede única en el futbol, ya que ninguna otra nación -ni recinto- tiene la dicha de recibir tres Mundiales en su terreno de juego.
Para ello, México tirará la casa por la ventana y un aficionado filtró el juego de drones que habrá en el Coloso de Santa Úrsula el próximo jueves 11 de junio, cuando el Tri de Javier Aguirre se mida a los Bafana Bafana con la intención de conseguir su primera victoria cuando inauguran una justa mundialista.
Mostrando imágenes del balón (Trionda), el nombre de los países sedes (México, Estados Unidos y Canadá) junto con sus mascotas (Zayu, Clutch y Maple), y el logo del Mundial 2026, fue como el espectacular juego de drones llamó poderosamente la atención en redes sociales:
Una de las grandes incógnitas será la forma en la que pueda apreciarse este espectáculo, ya que el compromiso se llevará a las 13:00 horas (tiempo del Centro de la Ciudad de México) y la luz de día podría generar que cada una de las figuras confirmadas por los drones no sea tal y como se espera, sin embargo, será hasta el último momento cuando nos enteremos qué sucederá en la Ceremonia de Inauguración con cada uno de los detalles y sorpresas que se avecinan.
BFG