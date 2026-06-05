VIDEO: Espectacular prueba de drones en Estadio Ciudad de México previo al Mundial 2026

México se encuentra a menos de una semana de recibir al mundo entero para la Inauguración del Mundial 2026, misma que se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de México el jueves 11 de junio en cuanto el Tri y Sudáfrica midan fuerzas; se filtra espectacular juego de drones.

El balón comenzará a rodar en la cancha del Estadio Ciudad de México en cuanto México y Sudáfrica se enfrenten por los primeros 3 puntos del certamen, sin embargo, un espectáculo musical y diversas sorpresas más se presentarán en la Ceremonia de Inauguración.

Recibiendo su tercera Copa Mundial de la FIFA en la historia (1970, 1986 y 2026), el país y el Estadio Ciudad de México harán historia a convertirse en una sede única en el futbol, ya que ninguna otra nación -ni recinto- tiene la dicha de recibir tres Mundiales en su terreno de juego.

Para ello, México tirará la casa por la ventana y un aficionado filtró el juego de drones que habrá en el Coloso de Santa Úrsula el próximo jueves 11 de junio, cuando el Tri de Javier Aguirre se mida a los Bafana Bafana con la intención de conseguir su primera victoria cuando inauguran una justa mundialista.

Mostrando imágenes del balón (Trionda), el nombre de los países sedes (México, Estados Unidos y Canadá) junto con sus mascotas (Zayu, Clutch y Maple), y el logo del Mundial 2026, fue como el espectacular juego de drones llamó poderosamente la atención en redes sociales:

Una de las grandes incógnitas será la forma en la que pueda apreciarse este espectáculo, ya que el compromiso se llevará a las 13:00 horas (tiempo del Centro de la Ciudad de México) y la luz de día podría generar que cada una de las figuras confirmadas por los drones no sea tal y como se espera, sin embargo, será hasta el último momento cuando nos enteremos qué sucederá en la Ceremonia de Inauguración con cada uno de los detalles y sorpresas que se avecinan.

BFG