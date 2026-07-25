Lando Norris rompe la sequía y obtiene la 'pole' en Hungría; 'Checo' Pérez calificó último

Lando Norris venció por doce milésimas a Lewis Hamilton para obtener la ‘pole position’ del Gran Premio de Hungría 2026 de Fórmula 1 mientras Sergio 'Checo' Pérez saldrá en último lugar, en una sesión en la que Cadillac fue superado por Aston Martin.

El campeón reinante del Gran Circo lideró los primeros dos segmentos de la sesión de este sábado, bajo una temperatura de pista que superó los 45 grados centígrados, aunque los integrantes de Ferrari, McLaren y Red Bull estuvieron en la pelea por ser los más veloces de la sesión.

En la primera serie de vueltas de la Q3, Norris registró 1:17.320 m., pero Hamilton lo superó por 101 milésimas, gracias a un rendimiento superior en el primer y tercer sectores, a lo cual se sumó un patinaje de ruedas en el McLaren del británico al negociar la última curva.

Para su última salida de pista, Hamilton fue de los primeros en salir, en tanto que los integrantes de Woking perdieron varios segundos cuando el Audi de Nico Hulkenberg se quedó detenido en la salida de su garaje.

Pocos pilotos lograron mejorar tiempos, en especial después de que Max Verstappen trompeara en la última curva a diez segundos de concluir y de que George Russell se quedara detenido en el segundo sector del circuito húngaro con el reloj ya expirado, debido a un problema en su Mercedes.

Para fortuna de Norris, su último giro lanzado no tuvo irrupciones por las banderas amarillas, lo cual le permitió vencer a Hamilton en los sectores 2 y 3 y cronometrar 1:12.207m, asegurando así su primera ‘pole’ de la temporada.

Charles Leclerc fue tercero en el resultado, seguido del líder del Mundial, Kimi Antonelli, y Oscar Piastri. Los cinco quedaron en menos de medio segundo de separación.

Sin embargo, hubo un posible bloqueo de Hamilton sobre Piastri que será investigado por los comisarios de la FIA. Antonelli también está bajo investigación, en su caso por no respetar la condición de bandera amarilla.

A pesar de su trompo, Verstappen concluyó sexto, por delante de Russell y de Isack Hadjar, quien se recuperó de un trompo al arranque de la Q2 para concluir octavo. Arvid Lindblad y Hulkenberg cerraron la clasificación de la Q3.

Durante la Q2, el alemán de Audi superó por poco más de una décma a Liam Lawson, uno de los que sufrió con la superficie resbaladiza de pista. El neozelandés ocupará la posición 11 de la parrilla, seguido de Pierre Gasly, Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto y Esteban Ocon.

Fernando Alonso regresó a una Q2 Aston Martin F1 Team

Fernando Alonso avanzó a la Q2 por primera vez en esta temporada, gracias al robusto paquete de actualizaciones que Aston Martin desarrolló para esta carrera. Tras acabar en el puesto 16 en la primera ronda de eliminación, el español coqueteó con los diez primeros sitios en los primeros minutos de la Q2, aunque eventualmente fue relegado al lugar 16.

Su coequipero Lance Stroll ocupó el puesto 20, luego de tener un despiste en el segundo sector, durante su último intento de giro lanzado.

El canadiense acabó por delante de Valtteri Bottas y de Sergio Pérez, quien tras perderse la actividad en la tercera práctica, tuvo como mejor vuelta un 1:21.667m., quedando 1.2 segundos debajo del corte.

Los otros eliminados de la Q1 fueron Oliver Bearman, Carlos Sainz y Alex Albon, quienes saldrán en los sitios 17 a 19.

El Gran Premio de Hungría arrancará este domingo 26 de julio a las 7:00 hrs (Tiempo del Centro de México).