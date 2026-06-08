Mundial 2026: Neymar muestra "buena evolución" de su lesión y Brasil mantiene la esperanza

Bunas noticias para el Mundial 2026 en general y para la Selección de Brasil en particular. El pentacampeón recibió novedades alentadoras sobre el estado físico de Neymar, su figura principal. Tras someterse a una nueva resonancia magnética este lunes, la Confederación Brasileña de Futbol (CBF) confirmó que Neymar presenta una "buena evolución" en la recuperación de su lesión muscular en el gemelo derecho.

Los resultados del examen médico indicaron que la rehabilitación se encuentra "dentro de los parámetros esperados", lo que permite al atacante continuar con el proceso de preparación física diseñado específicamente por la comisión médica del equipo. Esta actualización ha sido recibida con alivio por el cuerpo técnico liderado por el italiano Carlo Ancelotti, que mantiene un seguimiento diario del futbolista.

El panorama hacia el debut en el Mundial

A pesar de este avance positivo, la presencia de Neymar en el debut de Brasil frente a Marruecos, programado para el sábado 13 de junio, sigue siendo incierta. El estratega italiano ha declarado en diversas ocasiones que no forzará la recuperación del jugador para evitar cualquier tipo de recaída, priorizando su salud a largo plazo.

Neymar se ha dado tiempo para trabajar con sus patrocinadores. AFP

El objetivo proyectado por el cuerpo médico y el comando técnico es que el delantero del Santos pueda reincorporarse a las actividades competitivas para el segundo compromiso de la fase de grupos, cuando la Canarinha se enfrente a Haití el próximo 19 de junio en Filadelfia. Por ahora, el jugador seguirá realizando principalmente trabajos de gimnasio mientras se define su fecha exacta de retorno a los campos de juego.