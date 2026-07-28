Santos presenta pruebas por el presunto espionaje del Atlas; Comisión Disciplinaria investiga

Durante el medio tiempo del partido de la Jornada 2 del Apertura 2026 entre Santos Laguna y Atlas en el Estadio TSM Corona, se filtraron videos que muestran a personas con indumentaria del club rojinegro cerca de las puertas del vestidor local.

Según reportes, uno de ellos se detuvo a escuchar la charla técnica del entrenador de los Diablos Rojos; el encuentro terminó 0-1 a favor de Atlas con gol en el segundo tiempo.

Renato Paiva, entrenador de Santos Mexsport

Santos presentó la documentación para iniciar la investigación

El Club Santos Laguna emitió un comunicado oficial en el que informa que, atendiendo a la solicitud de la Federación Mexicana de Futbol, presentó la documentación requerida tras la determinación de la Comisión Disciplinaria de abrir un procedimiento de investigación por el incidente ocurrido durante el medio tiempo del partido ante Atlas FC.

Mediante un comunicado, el club lagunero informó esta situación y expresó su confianza en que la Comisión Disciplinaria llevará a cabo la investigación correspondiente y actuará en consecuencia para esclarecer los hechos.

De acuerdo con lo dicho por Santos, por respeto al proceso, los Guerreros anunciaron que no emitirán más comentarios hasta que las autoridades competentes concluyan su revisión.

¿Qué sucedió con el tema del Atlas y el presunto espionaje?

El escándalo surgió un día después del partido disputado el sábado 25 de julio de 2026 cuando se filtraron videos y fotografías en los que se observa a elementos del Atlas accediendo a la zona de las puertas del vestidor de Santos y a uno de ellos permaneciendo quieto, aparentemente escuchando las indicaciones del Turco Mohamed mientras el marcador estaba 0-0.

Los reportes señalan que se trataría de personal del cuerpo técnico de Hernán Crespo, incluyendo la posible identificación del preparador físico Federico Martinetti.

Tras el descanso, Atlas se impuso 1-0 y la Comisión Disciplinaria de la FMF decidió abrir un procedimiento de investigación, lo que derivó en la solicitud de documentación a Santos Laguna.