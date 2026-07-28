Basquetbolista Sophie Cunningham se convierte en fenómeno de ventas masivas de tenis tras polémica

Sophie Cunningham se ha convertido en un fenómeno de ventas globales en medio de una polarización cultural con relación al deporte femenil y las atletas transgénero.

La conocida jugadora de las Indiana Fever de la WNBA quedó en el foco mediático después de que salió a la luz su perfil en ESPN, el cual la colocó en el epicentro del debate público estadounidense al declarar que, por "sentido común", las mujeres transgénero no deberían competir en categorías femeninas para proteger el deporte base y la privacidad en los vestidores.

Su tajante postura generó una ola de críticas en sectores progresistas, pero también activó un férreo bloque de apoyo mediático y político que respaldó sus convicciones. Este masivo respaldo ideológico impactó de forma directa en el mercado de la indumentaria deportiva.

El fenómeno comercial: Tenis Crazy Energy de Adidas agotados

En un movimiento comercial planificado, Adidas lanzó en colaboración con la escolta su primer modelo personalizado: los tenis Crazy Energy "Sophie Cunningham" PE, con un precio de venta entre los 110 y 120 dólares.

Lo que bajo circunstancias normales habría sido un lanzamiento exclusivo para fanáticos del basquetbol, mutó de inmediato en una declaración política de consumo. El inventario completo de Adidas se agotó en menos de una hora tanto en tallas masculinas como femeninas, replicando el mismo desabasto exprés en grandes distribuidoras como Dick's Sporting Goods.

La velocidad del desabasto dejó en claro que la controversia actuó como el catalizador definitivo de marketing, convirtiendo a Cunningham en un imán de ventas excepcional para la marca de las tres tiras.

Tensiones en el vestidor de las Indiana Fever

No obstante, el impacto trascendió las tiendas de calzado y sacudió los cimientos de la WNBA. En el vestidor de las Indiana Fever, sus declaraciones provocaron tensiones internas. Mientras parte del núcleo del equipo, incluyendo a la superestrella Caitlin Clark, optó por un marcado distanciamiento y silencio prudente, excompañeras de circuito como Brianna Turner criticaron abiertamente su postura en redes sociales.

Ante la creciente crisis de relaciones públicas, la directiva de las Fever se vio obligada a emitir comunicados aclarando que las opiniones de Cunningham eran estrictamente personales, reafirmando el compromiso de la franquicia con la inclusión y el Orgullo LGBT+.

En las gradas y el entorno político, el fenómeno se polarizó aún más. Los partidos posteriores de las Indiana Fever se convirtieron en escenarios de protesta, con pancartas en contra de la jugadora en arenas, frente a grupos externos que organizaron mítines en su apoyo.

Sophie Cunningham consolidó su marca personal demostrando que, en el deporte moderno, la postura ideológica fuera de la cancha puede tener tanta tracción comercial y repercusión institucional como el rendimiento deportivo más sobresaliente.