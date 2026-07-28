¡LE DICEN QUE NO! La liga española rechaza aplicar la polémica "Ley Vinicius" en su arbitraje

El futbol de España ha tomado una postura contundente respecto a una de las reglas más debatidas del último año. El Comité Técnico de Árbitros (CTA) determinó que la “Ley Vinicius” no se implementará en LaLiga, descartando la posibilidad de sancionar o expulsar de forma automática a los jugadores que se cubran la boca para hablar con los árbitros o rivales dentro del terreno de juego.

La polémica normativa nació precisamente a raíz de los constantes y candentes enfrentamientos verbales del delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Junior. El objetivo original era frenar los insultos ocultos y las faltas de respeto que las cámaras de televisión no logran captar.

El temor a las injusticias frenó la regla

Las altas esferas del arbitraje español, de la mano con las directrices de la UEFA, concluyeron que castigar este hábito natural de los futbolistas traería más problemas que soluciones.

Los argumentos principales para congelar la ley fueron:

Subjetividad extrema: Sería casi imposible para los silbantes determinar si el jugador se tapa la boca por estrategia táctica, timidez o para insultar.

Polémicas arbitrales: Expulsar a una estrella por esta acción desataría tormentas mediáticas e interpretaciones injustas.

Enfoque preventivo: España prefiere mantener las tarjetas amarillas tradicionales por reclamos airados directos en lugar de perseguir ademanes corporales.

Las nuevas reglas que SÍ entran en vigor

Aunque el "veto a los secretos" quedó completamente descartado, el CTA sí pondrá mano dura en el campeonato con otras modificaciones urgentes para limpiar el juego:

Caza a los 'actores': Castigos severos y tarjetas inmediatas para los futbolistas que simulen lesiones.

Guerra al reloj: Medidas drásticas contra las pérdidas de tiempo excesivas para garantizar un juego más dinámico.

Capitán único: Solo los líderes de cada equipo podrán acercarse al árbitro a pedir explicaciones, evitando las famosas "cábalas de reclamos".

Con esta decisión, el balompié ibérico busca proteger la fluidez del espectáculo, dejando claro que el "estilo Vinicius" para comunicarse seguirá permitido en las canchas españolas, siempre y cuando no rompa el límite del respeto verbal directo.