Tim Payne vs Vozinha: El caboverdiano le quita el trono al neozelandés en el Mundial

El Mundial está siendo un espectáculo inolvidable. Sobre el césped, los partidos han entregado goles, jugadas de alta calidad y sorpresas constantes que mantienen en vilo a millones de aficionados en todo el planeta.

Fuera del campo, las estrellas del futbol han conquistado las redes sociales. Figuras como Tim Payne y, ahora con fuerza arrolladora, Vozinha se han convertido en los grandes protagonistas digitales del certamen.

Vozinha fue el gran héroe en el empate de Cabo Verde. REUTERS

¿Quién tiene más seguidores en IG, Vozinha o Tim Payne?

Ambos jugadores están causando verdadera sensación en las redes sociales, pero en las últimas horas Vozinha ha dado un golpe de efecto impresionante.

En cuestión de pocas horas, el portero de Cabo Verde logró superar ampliamente a Tim Payne en número de seguidores en Instagram, consolidándose como uno de los grandes ganadores de este Mundial también por fuera de la cancha.

Mientras Tim Payne se mantenía como uno de los referentes digitales con 5.8 millones de seguidores, Vozinha alcanzó la cifra de 8.1 millones, marcando una diferencia de más de 2.3 millones.

Este crecimiento explosivo se dio después de su gran actuación con su selección ante España, siendo el MVP y consiguiendo el primer punto de Cabo Verde en una Copa del Mundo.

¿Cómo saltaron a la fama en el Mundial?

Tanto Tim Payne como Vozinha supieron aprovechar al máximo el escenario global que ofrece un Mundial para catapultarse en las plataformas digitales.

Javier Ibarreche se une al fenómeno Tim Payne; así apoya al jugador más viral del Mundial 2026 IG

Payne comenzó ganando terreno gracias al youtuber que lo promocionó para darle más seguidores, ya que era el jugador del Mundial con menos seguidores.

Vozinha, por su parte, irrumpió con su soberbia actuación bajo los palos en el partido entre Cabo Verde vs España. Además de tener una peculiar historia de su nombre.