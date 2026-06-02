Fin a la pesadilla: El reportero Julio Ibáñez fue liberado en Sudáfrica y regresará a México

Luego de dos meses de un proceso judicial, el periodista Julio Ibáñez enfrentó la nueva audiencia programada para este 2 de junio donde la justicia sudafricana decdió otorgarle de nueva cuenta a él y su camarógrafo los pasaportes para regresar a México.

El motivo del arresto de Ibáñez se originó semanas atrás, cuando las autoridades locales lo intervinieron por volar un dron en una zona prohibida con un arresto que se transmitió en vivo a través de un live que realizaba el comunicador.

La situación del reportero provocó reacciones en el gremio periodístico en México, con fuertes críticas de David Faitelson, dirigiendo criticas tanto hacia el gobierno de aquel país como hacia la representación diplomática mexicana. Cabe destacar que la Secretaría de Relaciones Exteriores tomó manos en el asunto en cuanto supo del tema.

Liberación y regreso de Julio Ibáñez a México

Luego de más de dos meses de retención, las autoridades judiciales en Sudáfrica determinaron la liberación definitiva y la devolución de los pasaportes correspondientes tanto a Julio Ibáñez como a su compañero Daniel García. Tras concluir de manera formal este proceso legal en el país africano, se notificó que los dos integrantes del gremio de la comunicación emprenderán el viaje de retorno y llegarán a México este miércoles para reencontrarse con sus respectivas familias, esto según informó la propia empresa televisiva.

Televisa renoció la intervención y el respaldo de las autoridades gubernamentales mexicanas para la resolución de este incidente en el extranjero.