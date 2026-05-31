¿Hasta cuándo se pueden cambiar jugadores por lesión en el Mundial 2026?

Con las listas definitivas de 26 jugadores oficialmente presentadas por las selecciones nacionales para el Mundial 2026, como el caso de la Selección Mexicana, es momento de afinar detalles, entre ellos, tener jugadores de reserva en caso de que un inconveniente médico altere los planes anunciados hasta ahora por los directores técnicos.

El reglamento de la FIFA es sumamente estricto respecto a las modificaciones de última hora en las plantillas oficiales, limitando los cambios únicamente a escenarios de fuerza mayor y bajo un riguroso proceso de validación médica.

¿Se puede cambiar a un jugador de campo lesionado antes del debut en el Mundial 2026?

De acuerdo con el reglamento para la Copa del Mundo FIFA 2026, un futbolista inscrito en la lista definitiva de 26 elementos solo podrá ser reemplazado por otro integrante que haya formado parte de la lista provisional previa de 55 jugadores.

Sin embargo, un director técnico no puede modificar un jugador simplemente por tema estratégico, ya que estas ventanas de sustitución están condicionadas exclusivamente a casos de lesión grave o enfermedad comprobada.

El factor tiempo es crucial en este apartado: la federación interesada tiene como límite un máximo de 24 horas antes de que su respectiva selección dispute su primer partido oficial en el Mundial 2026. Transcurrido ese plazo, no se admitirán cambios en los jugadores bajo ninguna circunstancia.

Paso a paso: El procedimiento oficial de la FIFA para dar de baja a un futbolista convocado

Dado que cualquier movimiento requiere obligatoriamente la aprobación de la FIFA y únicamente es por cuestiones médicas, para que una modificación sea autorizada la respectiva federación debe entregar un examen médico detallado y por escrito en uno de los idiomas oficiales de la institución.

Posteriormente, la Comisión de Medicina de la FIFA, a través del responsable de los servicios médicos de la competencia, deberá evaluar el caso y confirmar que el padecimiento posee la gravedad suficiente para marginar al futbolista del Mundial 2026.

El jugador reemplazado tendrá que devolver su acreditación y abandonar la concentración oficial, mientras que el futbolista suplente estará obligado a heredar el mismo número de camiseta de su compañero lesionado.

La regla especial de la FIFA para sustituir porteros en cualquier momento

La posición de portero cuenta con una flexibilidad especial dentro de la normativa de la competencia debido a la naturaleza de su rol en el terreno de juego.

El Artículo 24.3 del reglamento de la FIFA estipula que un guardameta perteneciente a la lista definitiva podrá ser sustituido por otro arquero de la lista provisional en caso de sufrir una lesión o enfermedad de carácter grave.

A diferencia del resto de los jugadores del campo de juego, esta posición puede reemplazarse en cualquier momento del torneo, desde la fase de grupos hasta la final.

El procedimiento para solicitar el cambio es el mismo que el de el resto de los jugadores, pero existe otra diferencia: el número. Los porteros que ingresen como reemplazo de un lesionado a la lista final deberán usar un número disponible y no heredarán el del jugador que reemplazan.