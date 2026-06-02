La Selección de Sudáfrica ya está en México para el Mundial 2026

Luego de retrasos administrativos por visas, la Selección de Sudáfrica ya se encuentra en territorio mexicano, para establecer su concentración mundialista.

Los sudafricanos, rivales de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en las primeras horas de este martes; el arribo fue documentado en las redes sociales.

El equipo que es dirigido por el belga Hugo Broos se instalará en Pachuca, Hidalgo, específicamente en las instalaciones de la Universidad del Futbol, lugar donde su primer encuentro con los medios de comunicación será mañana miércoles, durante su sesión de entrenamiento.

El traslado desde el AIFA a la Universidad del Futbol de Pachuca se hizo bajo un estricto control de seguridad y con escolta de la Guardia Nacional.

Los Bafana Bafana son encabezados por su jugador estrella Lyle Foster, del Burnley FC, mientras que el grupo está nutrido por la numerosa presencia de jugadores de la liga sudafricana , de los clubes Mamelodi Sundowns y Pirates.

Sudáfrica debuta en el Mundial 2026 con el juego inaugural ante México, el 11 de junio, en el estadio Ciudad de México. Sostendrá su segundo juego el día 18 frente a Chequia, en Atlanta, mientras que el 24 se medirá con Corea del Sur , en Monterrey y de esa manera cerrar la fase grupal.